Германия отреагировала на решение США о выводе войск

Германия приняла к сведению решение США о выводе части американских военнослужащих с территории своей страны. Об этом сообщил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Отношения Берлина и Вашингтона дипломат назвал сложными.

«Мы ценим сотрудничество с вооруженными силами США, которое развивалось на протяжении десятилетий, это в интересах наших стран. Тем более, мы партнеры по трансатлантическому альянсу, но это очень сложно», — заявил Маас в интервью газете Bild am Sonntag.