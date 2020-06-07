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Глава МИД Германии прокомментировал решение Трампа о выводе войск 

ТК «Звезда» и ещё 6 34 минуты назад
Германия отреагировала на решение США о выводе войск
Фото: © EPA
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении вывести с территории ФРГ около десяти тысяч военнослужащих.
Германия приняла к сведению решение США о выводе части американских военнослужащих с территории своей страны. Об этом сообщил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Отношения Берлина и Вашингтона дипломат назвал сложными.
«Мы ценим сотрудничество с вооруженными силами США, которое развивалось на протяжении десятилетий, это в интересах наших стран. Тем более, мы партнеры по трансатлантическому альянсу, но это очень сложно», — заявил Маас в интервью газете Bild am Sonntag.
Ранее стало известно о решении главы Белого дома Дональда Трампа вывести из Германии 9,5 тысяч военнослужащих. Кроме того, президент США приказал ограничить число единовременно находящихся в ФРГ солдат Пентагоне, сократив их число с 52 до 25 тысяч человек.
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Армия , Войска , Оружие , Планы НАТО , Дональд Трамп , МИД , Пентагон , Bild , Германия , США
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