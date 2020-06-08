Парад Победы меняет формат

Североморске, Санкт-Петербурге и Пандемия коронавируса внесла изменения в расписание торжеств, посвящённых празднованию юбилея Великой Победы. Президент России Владимир Путин решил не рисковать здоровьем ветеранов и многочисленных зрителей и сдвинул дату проведения торжеств на более поздний срок. Парад на Красной площади назначен на 24 июня — день, в который, по решению Иосифа Сталина, впервые произошло это событие. При этом традиционное для 9 мая прохождение «Бессмертного полка», по указанию главы государства, в целях всё той же безопасности было сдвинуто на последнее воскресение июля, когда в стране снова будет праздник Победы, и пройдёт День военно-морского флота. В Севастополе Владивостоке на рейд встанут боевые корабли.

Из-за переноса сроков Минобороны существенно пересмотрело план проведения торжеств. Выяснилось, что к лету из кадетских и нахимовских училищ, армейских вузов и академий состоялся досрочный выпуск. В итоге, после снятия карантина, парадные «коробки» недосчитались нескольких тысяч человек. Все они были отправлены в отпуск, предшествующий последующему прибытию к новым местам службы.

Как рассказали NEWS.ru в Минобороны, другое новшество касается изменения сценария торжества. Оно будет содержать прямые отсылки к параду победителей 24 июня. Мероприятие начнётся с исполнения «Юбилейного встречного марша», который звучал на Красной площади в 1945 году. Далее пройдут пешие колонны — это почти 14 тыс. человек, а затем последует традиционное прохождение боевых машин. Только в столице их задействуют 225 единиц, из которых 24 будут впервые представлены российским и иностранным наблюдателям.

Среди новинок — модернизированные танки Т-90МС и Т-80БВМ, тяжёлая БМП Т-15 с новым автоматическим боевым 57-мм модулем АУ-220, с такой модификацией пройдёт ещё одна машина — БМП-3 «Деревация-ПВО». Присутствие этой техники — своеобразный сигнал об изменениях в конфигурации сил в мотострелковых и бронетанковых подразделениях Сухопутных войск.

Т-80БВМ называют «летающим танком». На нём установлен газотурбинный двигатель, очень похожий на вертолётный. Танк создали ещё в 70-х годах прошлого века, а к 90-м сняли с вооружения, и вот недавно в обновлённом виде вернули в войска. Его особенность — в новой силовой установке мощностью 1250 л.с., которая может «питаться» любым видом топлива, а также разгонять боевую машину до скорости 70 км/ч. Но самое главное, что этот мотор прекрасно запускается без специального оборудования при температурах до минус 50 градусов и стабильно работает при повышенной влажности. Сегодня «ветераны» с новой электроникой, динамической бронёй, пушками и боеприпасами повышенного могущества стали основным ударным средством российской армии в Арктике и на Дальнем Востоке.

Про Т-15 и «Деревацию-ПВО» NEWS.ru писал ранее. Другие новинки — это зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь». Это система несёт сразу 12 ракет, способных с одинаковой лёгкостью сбить беспилотник, вертолёт, самолёт или крылатую ракету, а также позволяет бороться на дальних дистанциях практически со всем диапазоном воздушных целей, как и более старшие «товарищи», такие как комплексы С-400 «Триумф». Замначальника зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил, полковник Юрий Муравкин в интервью газете «Красная звезда» сообщил, что С-350 первыми получат приграничные и приморские зенитные ракетные полки ВКС. Из чего можно сделать вывод, что «Витязь» станет оперативной системой прикрытия на возможных направлениях удара. Например, на островах арктического региона, в Калининградской области и на Дальнем Востоке.

Будет представлена и военная экзотика — новейшие комплексы дистанционного разминирования «Листва», применяемые в ракетных войсках стратегического назначения, и, наоборот, система постановки мин ИСДМ. Машина выполнена на шасси КАМАЗа, в кузове которого находятся несколько пусковых установок противопехотных мин. Один их залп способен засеять несколько гектаров территории. Причём военные с помощью ГЛОНАСС будут точно знать, где «поселится» каждая из мин.

В Минобороны подчеркнули, что в отличие от военнослужащих, отправленных «по домам» из-за переноса Парада, вся техника была законсервирована в местах подготовки к праздничным мероприятиям. Её обслужили представители предприятий-изготовителей и покрасили в единый цвет, а зелёно-оливковые оттенки специально подбирались комиссией военного ведомства. Теперь технику снимут с хранения, и она снова пройдёт техническое обслуживание и проверку, что станет одним из важных элементов боевой подготовки экипажей машин.

Лётчиков с торжественных мероприятий не снимали. Пролёт боевых самолётов 9 мая прошёл в небе 19 российских городов. Во время нового Парада Минобороны поднимет в воздух 511 летательных аппаратов. Только над Москвой пролетят 75 единиц техники: 20 вертолётов и 55 самолётов. В прошлом году в торжестве должны были принять участие 74 летательных аппарата, однако этого не произошло из-за непогоды. В этот раз зрители смогут увидеть самолёты А-50, Ил-76, Ту-95, а также вертолёты Ми-35 и Ка-52.

Вечером того же дня во многих городах страны пройдёт праздничный салют. В Кремле и Минобороны стоимость мероприятия не комментируют. Отвлечение боевой техники, часть из которой находится на стадии государственных испытаний, стоит огромных денег, как и пятиминутный пролёт авиации над столицей. Организация приёма военнослужащих иностранных армий — также недешёвое удовольствие. Впрочем, на все эти расходы государство пошло осознанно: несмотря на форс-мажор, власти решили трижды отметить один из главных национальных праздников.