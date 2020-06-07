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На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панцирь-С1» 

Lenta.ru 39 минут назад
Украина заявила о турецких убийцах российских «Панцирей»
Фото: РИА Новости
За последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, подсчитал Defense Express, ссылаясь на собственные источники.
Согласно данным украинского консалтингового агенства, в Сирии было утрачено 8 таких ЗРПК, а в Ливии — 15. Defense Express отмечает, что большинство «Панцирь-С1» было уничтожено оружием турецкого производства — легкими управляемыми боеприпасами MAM-L, запускаемыми беспилотниками Bayraktar TB2, а также летательным дроном Anka-S.
Агентство пишет, что данные о количестве подлежащих восстановлению ЗРПК неизвестны. Defense Express отмечает, что причиной успеха турецкого оружия стало применение беспилотников в составе роя, а также применение станций радиотехнического мониторинга и радиоэлектронного подавления радиоэлектронных средств наземного базирования Koral турецкого производства.
По данным агентства, такой подход позволил преодолеть средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы российского производства, используемые в Сирии и Ливии. Defense Express уверяет, что сообщения сирийской и ливийской прессы о десятках уничтоженных в этих странах беспилотников турецкого производства не соответствуют действительности.
В мае Defense Express заявило, что турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 устроили «настоящий геноцид» «разрекламированным» ЗРПК «Панцирь-С1» российского производства.
Тогда же турецкое агентство Anadolu сообщило об уничтожении в Ливии девяти ЗРПК российского производства.
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Армия , Ближний Восток , Войска , Оружие , Ливия , Сирия , Турция
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