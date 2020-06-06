Путин изменил военное деление России

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Северный флот РФ станет новым военным округом 

News.ru 1 час назад
Президент РФ Владимир Путин поменял военно-административное деление страны. Согласно его указу, Северный флот с 1 января 2021 года фактически получит статус военного округа.
Об этом говорится в документе, который опубликован в базе нормативно-правовых документов.
В новую военно-административную единицу войдут территории, определяемые границами Республики Коми, Архангельской и Мурманской областей, Ненецкого автономного округа. Прежде они относились к Западному военному округу. Границы остальных округов остались без изменений.
Ранее NEWS.ru сообщал, что утверждённые президентом Владимиром Путиным «Основы государственной политики России в Арктике на период до 2035 года» провозглашают главными задачами предотвращение силовых сценариев в отношении РФ в этом регионе, повышение боевых возможностей страны, а также сохранение боевого потенциала вооружённых сил (ВС) в этой зоне.
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Армия , Видео , Политика , Владимир Путин
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