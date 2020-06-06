Путин изменил военное деление России

Президент РФ Владимир Путин поменял военно-административное деление страны. Согласно его указу, Северный флот с 1 января 2021 года фактически получит статус военного округа.

В новую военно-административную единицу войдут территории, определяемые границами Республики Коми, Архангельской и Мурманской областей, Ненецкого автономного округа. Прежде они относились к Западному военному округу. Границы остальных округов остались без изменений.

Ранее NEWS.ru сообщал, что утверждённые президентом Владимиром Путиным «Основы государственной политики России в Арктике на период до 2035 года» провозглашают главными задачами предотвращение силовых сценариев в отношении РФ в этом регионе, повышение боевых возможностей страны, а также сохранение боевого потенциала вооружённых сил (ВС) в этой зоне.