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Политолог объяснил атаку США на ЧВК Вагнера 

News.ru 1 час назад
Политолог объяснил атаку США на ЧВК Вагнера
Фото: Sgt Marc-Andre Gaudreault/dpa/Global Look Press
Информационная атака против частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» свидетельствует о беспомощности Запада, потерпевшего фиаско на Ближнем Востоке. Об этом заявил директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.
По его словам, Белый дом допустил немало ошибок и теперь ему необходимо переложить вину на кого-то другого, и российская ЧВК хорошо подходит на роль внешнего «врага».
Штаты демонизируют эту компанию и её невиданную силу, которая сносит американский глобалистский проект с лица Земли, — цитирует политолога KP.RU.
Коровин добавил, что «Вагнер» — это бренд и образ русского патриотизма, отличительными качествами которого являются доблесть, честь и отстаивание интересов своего государства.
По мнению политолога, «вагнеровцев» можно считать миротворцами, которые защищают обездоленных и униженных людей, а США сейчас связывают с ними свои неудачи, поскольку Россия старается стабилизировать обстановку в Ливии.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Москва опровергает участие наёмников в ливийском конфликте, аргументируя это тем, что в данной североафриканской стране «военных нет». Однако позиция с подменой понятий «наёмник/военный» инерционна: вслед за облетевшими мир видео— и фотодоказательствами вывода россиян на автомобилях из района Тархуна против России зреет новое обвинение — нарушение эмбарго ООН на поставку вооружений.
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Комментарии
Армия , ЧВК Вагнера , Валерий Коровин , ООН , Комсомольская правда , США
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