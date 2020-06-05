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Американцы срочно выводят войска из Германии 

Экспресс газета 28 минут назад
Американцы срочно выводят войска из Германии
Фото: РИА Новости
Американский президент дал приказ министерству обороны сильно сократить число солдат США, которые находятся в ФРГ, сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.
Из Германии в ближайшее время выведут 10 тыс. американских солдат и офицеров. Это почти треть от всех американских военнослужащих, которые дислоцированы в ФРГ.
Часть выводимых войск переведут в Прибалтику, Польшу и другие страны, часть вернется в Соединенные Штаты. Причины резкого вывода американских войск пока что не называются.
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Армия , В мире , Министерство обороны , Reuters , Германия , США
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