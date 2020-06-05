Американцы срочно выводят войска из Германии 

Американский президент дал приказ министерству обороны сильно сократить число солдат США , которые находятся в ФРГ , сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Из Германии в ближайшее время выведут 10 тыс. американских солдат и офицеров. Это почти треть от всех американских военнослужащих, которые дислоцированы в ФРГ.

Часть выводимых войск переведут в Прибалтику, Польшу и другие страны, часть вернется в Соединенные Штаты. Причины резкого вывода американских войск пока что не называются.

Ранее «Экспресс газета» писала, что Трамп рассказал, когда США и Китай помирятся.