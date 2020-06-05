В Британии заявили о «перехвате» российских самолетов

ВВС Британии утверждают, что второй раз вылетали на "перехват" российских военных самолетов в небе над Балтийским морем.

"Истребители Typhoon, размещенные в Литве в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, второй раз за эту неделю перехватили российские самолеты у берегов Балтийского моря. Истребители были подняты в воздух во второй половине дня 4 июня для перехвата российских Ил-20 и двух Су-27", — говорится в сообщении пресс-службы британских ВВС.

Британские военные заявляют, что истребители приблизились к российской группе и смогли идентифицировать самолеты.

Ранее о "перехвате" российского самолета радиоэлектронной разведки Ил-20 ВВС Британии заявляли 3 июня. Тогда истребители также поднимались в воздух с территории Литвы.

Минобороны РФ неоднократно заявляли, что полеты российских боевых самолетов проходят строго в соответствии с международными правилами.

Страны Балтии не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года (после их вступления в НАТО) охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса, которые базируются в Литве на аэродроме Зокняй в пяти километрах от Шауляя. Авиабаза Эмари с 2014 года стала дополнительной площадкой для размещения самолетов НАТО.