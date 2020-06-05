Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Британии заявили о «перехвате» российских самолетов над Балтикой 

РИА Новости и ещё 4 2 часа назад
В Британии заявили о «перехвате» российских самолетов
Фото: РИА Новости
ВВС Британии утверждают, что второй раз вылетали на "перехват" российских военных самолетов в небе над Балтийским морем.
"Истребители Typhoon, размещенные в Литве в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, второй раз за эту неделю перехватили российские самолеты у берегов Балтийского моря. Истребители были подняты в воздух во второй половине дня 4 июня для перехвата российских Ил-20 и двух Су-27", — говорится в сообщении пресс-службы британских ВВС.
Британские военные заявляют, что истребители приблизились к российской группе и смогли идентифицировать самолеты.
Ранее о "перехвате" российского самолета радиоэлектронной разведки Ил-20 ВВС Британии заявляли 3 июня. Тогда истребители также поднимались в воздух с территории Литвы.
В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что полеты российских боевых самолетов проходят строго в соответствии с международными правилами.
Страны Балтии не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года (после их вступления в НАТО) охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса, которые базируются в Литве на аэродроме Зокняй в пяти километрах от Шауляя. Авиабаза Эмари с 2014 года стала дополнительной площадкой для размещения самолетов НАТО.
Видео дня. Кому из звезд шоу-бизнеса не достанется МРОТ от государства
Последние новости
Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов Двух сотрудников посольства России в Чехии объявили персонами нон грата Двух сотрудников посольства России в Чехии объявили персонами нон грата Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества
Комментарии
Армия , Ближний Восток , Войска , Катастрофы , Оружие , Прибалтика , Министерство обороны , НАТО , Литва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская «Доктор Франкенштейн» впала в кому
Российская «Доктор Франкенштейн» впала в кому
Лукашенко заявил, что Россия «оттяпала Крым» (ВИДЕО)
Лукашенко заявил, что Россия «оттяпала Крым» (ВИДЕО)
Российские космонавты назвали «минусы» Crew Dragon
Российские космонавты назвали «минусы» Crew Dragon
К Белому дому стянули военную технику
К Белому дому стянули военную технику
Шафран рассказала, почему ушла из шоу Соловьёва
Шафран рассказала, почему ушла из шоу Соловьёва
Видео
Затопленный кипятком во время ливня город попал на видео
01:05
Затопленный кипятком во время ливня город попал на видео
Происшествия
РФ выдвинула условие распространения вакцины от COVID–19
05:58
РФ выдвинула условие распространения вакцины от COVID–19
Общество
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
00:34
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Жена Кокшенова рассказала правду о смерти артиста
00:20
Жена Кокшенова рассказала правду о смерти артиста
Общество
Собянин сообщил москвичам хорошую новость
00:16
Собянин сообщил москвичам хорошую новость
Новости Москвы
Опубликовано видео пожара после взрыва в жилом доме в Москве
00:15
Опубликовано видео пожара после взрыва в жилом доме в Москве
Происшествия Новости Москвы
В России оценили «бравые» заявления США об «убийцах» С-400
00:38
В России оценили «бравые» заявления США об «убийцах» С-400
Армия
Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России
03:56
Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России
Общество
Опубликовано видео перевозки захваченного Ми-35 Хафтара
00:13
Опубликовано видео перевозки захваченного Ми-35 Хафтара
Армия Ближний Восток
Житель Подмосковья устроил заплыв по затопленной улице
00:45
Житель Подмосковья устроил заплыв по затопленной улице
Погода Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение