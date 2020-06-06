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В Идлибе погиб турецкий военный 

РИА Новости и ещё 6 3 часа назад
В Идлибе погиб турецкий военный
Фото: Reuters
Один военнослужащий Турции погиб и двое получили ранения в результате нападения на медицинский транспорт в сирийском Идлибе, сообщило минобороны республики.
"В результате нападения на бронированный медицинский автомобиль в Идлибе один наш военный погиб и двое получили ранения. По выявленным целям напавших был открыт ответный огонь", — говорится в сообщении турецкого военного ведомства.
Со стороны какой группировки было совершено нападение, не сообщается.
Ситуация в сирийском Идлибе обострилась в конце февраля, когда террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Сирии открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись и турецкие военные, которые не должны были там находиться.
После встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Москве 5 марта ситуацию удалось отвести от опасной черты — стороны приняли совместный документ, в котором подтвердили приверженность "астанинскому" формату и объявили о режиме прекращения огня. Кроме того, Москва и Анкара договорились о совместном патрулировании важной трассы М-4.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Комментарии
Армия , Войска , Война в Сирии , Идлиб , Владимир Путин , Министерство обороны , Турция
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