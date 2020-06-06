В Идлибе погиб турецкий военный 

Один военнослужащий Турции погиб и двое получили ранения в результате нападения на медицинский транспорт в сирийском Идлибе, сообщило минобороны республики.

"В результате нападения на бронированный медицинский автомобиль в Идлибе один наш военный погиб и двое получили ранения. По выявленным целям напавших был открыт ответный огонь", — говорится в сообщении турецкого военного ведомства.

Со стороны какой группировки было совершено нападение, не сообщается.

Ситуация в сирийском Идлибе обострилась в конце февраля, когда террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Сирии открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись и турецкие военные, которые не должны были там находиться.

После встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Москве 5 марта ситуацию удалось отвести от опасной черты — стороны приняли совместный документ, в котором подтвердили приверженность "астанинскому" формату и объявили о режиме прекращения огня. Кроме того, Москва и Анкара договорились о совместном патрулировании важной трассы М-4.

*Террористическая организация, запрещенная в России.