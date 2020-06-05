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Первый российский «зеленый» танкер «Владимир Мономах» готов к ходовым испытаниям 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Российский танкер «Владимир Мономах» готов к испытаниям
Фото: © РИА Новости / Группа внешних коммуникаций ООО «ССК «Звезда»
Первый российский танкер типа "Афрамакс" "Владимир Мономах", который 12 мая сошел со стапеля созданного по поручению президента Владимира Путина консорциумом во главе с "Роснефтью" судостроительного комплекса "Звезда", готов к началу ходовых испытаний.
Испытания будут включать в себя проверку надёжности и жизнедеятельности энергетических установок, навигационного оборудования и систем судового оборудования, а также управляемость, остойчивость и других функций.
Для выполнения ходовых и швартовых испытаний на танкер "Владимир Мономах" было поставлено более 300 тонн высокоэкологичного топлива DMF вид III.
Содержание серы в нем не превышает 0,5%, что полностью соответствует требованиям Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов (MARPOL). Топливо произведено на Комсомольском нефтеперерабатывающем заводе "Роснефти". Бункеровку судна такого класса впервые выполнила компания "Роснефть Бункер". Процесс заправки танкера прошел с соблюдением всех правил морской и экологической безопасности.
"Владимир Мономах" — танкер нового поколения, который предназначен для транспортировки нефти в неограниченном районе плавания. Судно спроектировано с соблюдением высоких стандартов по экологической безопасности. Главная и вспомогательная энергетические установки могут работать как на традиционном, так и на экологически чистом топливе — сжиженном природном газе, что соответствует новым мировым экологическим стандартам.
Именно за высокий уровень экологичности танкер типа "Афрамакс" называют "зеленым".
Длина судна — 250 метров, ширина 44 метра, дедвейт 114 тысяч тонн, скорость 14,6 узлов, ледовый класс ICE-1А.
Всего в портфеле заказов ССК "Звезда" серия из 12 танкеров типа "Афрамакс". На данный момент на судоверфи ведётся строительство 4 из них.
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Комментарии
Армия , Владимир Путин , Роснефть
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