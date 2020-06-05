Россия и Белоруссия готовятся к учениям «Запад-2021»

Минск и Москва в плановом порядке готовятся к учениям "Запад-2021", которые пройдут на территории Белоруссии , заявили в министерстве обороны республики.

"Согласно решению, принятому президентами Республики Беларусь и Российской Федерации в 2009 году о проведении раз в два года совместных учений региональной группировки войск (сил), в 2021 году планируется проведение очередного учения "Запад-2021", которое пройдет на территории Республики Беларусь. В настоящее время по линии генеральных штабов вооруженных сил идет плановая подготовка к его проведению", — говорится в письменном ответе Минобороны на запрос РИА Новости.

По данным ведомства, количество участников и привлекаемой техники будет объявлено не позднее, чем за 42 дня до начала учения.

В сентябре 2019 года в Нижегородской области прошли белорусско-российские учения "Щит Союза-2019" с участием 12 тысяч военнослужащих, в них было задействовано до 950 единиц техники. До этого совместные учения военных двух стран проходили в сентябре 2017 года, они назывались "Запад-2017", в них приняли участие около 12,7 тысячи военных.