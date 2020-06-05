Названа главная цель России в Ливии

Многим казалось, что в ливийской гражданской войне Москва подыгрывает Хафтару. Однако на деле Москва сумела сохранить доверительный контакт и с его врагами из Правительства национального согласия (ПНС). Неслучайно сразу после крупного разгрома войск Хафтара в аэропорту Триполи, ПНС отправила делегацию в Москву. Как России защитить свои интересы в Ливии, если расклад сил там решительно изменился?

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара объявила о «передислокации своих подразделений за пределы» Триполи. Об этом в четверг вечером сообщил ТАСС.

Таким образом, подтвердилась новость, которую еще утром в четверг не без радости распространили враги Хафтара из Правительства национального согласия (ПНС) — части ЛНА отступили с южных окраин Триполи, захваченных ими год назад. Почти одновременно ЛНА оставила также и международный аэропорт столицы и ряд других районов к югу от Триполи.

Потеря аэропорта оказалась особенно чувствительной для Хафтара. Как сказал газете ВЗГЛЯД журналист-международник Аббас Джума, эта точка имеет не только важное символическое, но и стратегическое значение. Хотя эта потеря прямо не сказалась на возможностях авиации ЛНА (воздушные силы фельдмаршала базируются в глубоком тылу), но потеря плацдармов, которые Хафтар удерживал больше года, может спровоцировать панику в его войсках на других участках фронта.

В заявлении армии Хафтара отступление неслучайно названо передислокацией — утверждается, что армия отступила в обмен на согласие Триполи возобновить мирные переговоры. Как напоминает РИА Новости, еще во вторник ооновская миссия в Ливии была полна оптимизма по этому поводу, заявив о взаимном согласии ПНС во главе с премьером Фаизом Сарраджем и ЛНА Хафтара на возобновление переговоров. Возникла надежда, что Хафтар «откатил назад» свое заявление, сделанное в конце апреля — тогда он, напомним, отверг идею соглашения с ПНС и объявил себя главой ливийского государства. В Москве тогда выразили удивление словами фельдмаршала, ведь очевидно, что Хафтару вряд ли удастся взять власть силой.

Но в четверг надежду на мирные переговоры «обнулил» теперь уже Сарадж. Видимо, ощутив вкус победы, на встрече с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре он заявил, что «битва продолжается» и что «ПНС намерено установить контроль на всей территории Ливии». Эрдоган в ответ посулил Сараджу новую поддержку.

Отметим, что последние дни отмечены активными визитами лидеров воюющих сторон к своим покровителям. Если Сарадж отправился в Турцию, то Хафтар — в Египет, где встретился с президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси , которого призвал «применить положения о коллективной обороне Лиги арабских государств ». То есть прямо вторгнуться в Ливию, чтобы остановить там вторжение Турции. О том, согласен ли Египет на такую интервенцию, ничего не сообщается.

Россия, которая контактирует с обеими сторонами ливийского конфликта, в среду-четверг принимала делегацию ПНС во главе с заместителем Сараджа Ахмедом Майтыгом. По итогам переговоров гость многозначительно заверил, что в ближайшие несколько дней военная эскалация в Ливии снизится, причем благодаря усилиям российских дипломатов. Майтыг заявил: Россия — очень важный партнер, который поможет установить стабильность в Ливии.

В Москве, впрочем, напомнили гостю о находящихся в триполитанской тюрьме российских гражданах Максиме Шугалее и Самере Суэйфане. Глава нашей дипломатии Сергей Лавров дал понять, что их освобождение будет условием для улучшения отношений Москвы и Триполи. Не исключено, что по этому поводу удалось сдвинуть дело с мертвой точки. Выйдя от Лаврова, Майтыг сообщил, что в ближайшее время генеральная прокуратура ПНС выпустит «ясное заявление» по поводу задержанных россиян, передал «Московский комсомолец».

Руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития, эксперт РСМД Кирилл Семенов считает, что новый виток дипломатической активности ливийцев вызван поражением Хафтара. «Нежелание последнего продолжать прямой диалог с международно-признанным правительством Триполи натолкнулось на военную реальность.

И никаких авансов маршалу Хафтару теперь никто давать не собирается»,

— сказал эксперт газете ВЗГЛЯД. По мнению политолога, теперь уже всем стало понятно, что решить ливийскую проблему военным путем невозможно. Как подчеркнул Семенов, такова и позиция Москвы. «Россия заинтересована главным образом в том, чтобы остаться в Ливии влиятельным игроком, а для этого — способствовать мирному процессу. Ставка была сделана правильно: Россия не стала однозначно занимать сторону Хафтара. Хотя у такого решения, по моим наблюдениям, и были оппоненты, в частности среди военных и в ВПК».

Президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов, кстати, лично знакомый с Хафтаром, приветствует визит делегации ПНС в Москву. «Россия продолжает играть большую роль — моральную и политическую — в ливийских событиях. Мы не рвем отношений с ПНС, и это правильная линия, — считает Матузов. — Ливийцы останутся ливийцами. Нечего там разжигать гражданскую войну. Нужно гасить это пламя. Каждое внешнее вмешательство только приведет к эскалации. Вмешаются русские — тут же американцы, вмешаются арабы — тут же турки. Это опасная цепочка».

Семенов также доверяет сообщениям, что в боях в Ливии участвовали россияне из ЧВК Вагнера. По его версии, именно отход ЧВК от Триполи как раз и заставил и Ливийскую национальную армию начать отступление по всему фронту. Впрочем, эксперт признает, что с обеих сторон воюет много разных иностранных наемников. Что касается неизвестных истребителей МиГ-29, о которых в конце мая писала газета ВЗГЛЯД, то Семенов предполагает, что Хафтар приобрел их у посредников.

В свою очередь, Матузов отвергает всякое российское военное участие в Ливии. «Сообщения о ЧВК Вагнера — это липа.

Если бы эта ЧВК там действительно присутствовала в тех масштабах, о которых говорят — 3-5 тысяч бойцов, неизбежно появились бы документальные подтверждения.

Пытались как-то погибшего человека выдать за вагнеровца, но потом выяснилось, что это наемник из какой-то балканской страны. Я с трудом представляю, чтобы наши вагнеровцы сражались бок о бок с британскими и южноафриканскими наемниками в интересах Хафтара», — добавляет собеседник.

Кстати, Лавров в разговоре с гостями из Триполи накануне подтвердил «готовность российских экономоператоров возобновить свою деятельность в Ливии после нормализации там военно-политической обстановки», сообщал ТАСС.

Что касается наших экономических интересов в Ливии, то Семенов уверен: когда в Ливии установится мир, Россия возобновит работу на тех месторождениях, где она уже присутствовала в лице компаний «Газпром» «Татнефть» и, наверное, расширит географию разработок. «Конечно, это в большой степени зависит от отношений с ПНС, которая в основном контролирует сейчас в стране нефтяной промысел», — уточнил он. Эксперт уверен, что особые отношения Турции с ПНС отнюдь не гарантируют ей доминирование в ливийской нефтедобыче, поскольку там действуют «и другие влиятельные игроки, например, Италия и Франция».

Матузов же считает, что главная цель нашей политики в Ливии вообще не связана с деньгами. «Главное — не допустить появления там террористического анклава. Если боевики окопаются в Ливии, то для них это будет раем по сравнению с Сирией и Ираком. Вообразите, они будут контролировать весь север Африки, а за спиной на юге — называемый, шахидский пояс, где уже сейчас орудуют разные группировки. Для России это станет прямой угрозой национальной безопасности», — уверен эксперт.