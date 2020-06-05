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В США забеспокоились из-за нового сближения России и Турции 

Мария Иванова и ещё 1 13 минут назад
Автор The National Interest Питер Сусиу заявил, что информация о новых поставках российских С-400 Турции свидетельствует об очередном сближении двух стран.
Как писал «Рамблер», ранее глава Федеральной службы РФ по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев рассказал, что Турция заказала у России оружия на один миллиард долларов. У Турции есть российские вертолеты, различные виды сухопутной военной техники и системы С-400, поставка которых завершилась в 2019 году.
Сусиу сослался на «сообщения», согласно которым две страны находятся на продвинутой стадии переговоров по поставке второго полкового комплекта зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» в Анкару.
Более того, Россия, видимо, готова обсудить возможность технологического сотрудничества с Турцией, что подразумевает участие турецких компаний в производстве, подчеркнул автор.
Американские законодатели предупреждали Турцию, входящую в НАТО, что покупка С-400 окажет «серьезное и продолжительное влияние» на двусторонние отношения. В результате Турция была отстранена от участия в американской программе совместных ударных истребителей F-35.
По словам Сусиу, главный вопрос теперь — будет ли Анкара искать альтернативы F-35. СМИ писали, что в августе 2019 года турецкая делегация во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом осмотрела российские истребители Су-35 и Су-57 на международном аэрокосмическом салоне «МАКС-2019».
«Ситуация, видимо, будет оставаться сложной», — заключил автор материала.
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Армия , Ближний Восток , Видео , Оружие , Санкции , Реджеп Эрдоган , Дмитрий Шугаев , Авиационно-космический салон МАКС , НАТО , The National Interest , США , Турция
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