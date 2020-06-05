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Автор The National Interest Питер Сусиу заявил , что информация о новых поставках российских С-400 Турции свидетельствует об очередном сближении двух стран.

Как писал «Рамблер», ранее глава Федеральной службы РФ по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев рассказал, что Турция заказала у России оружия на один миллиард долларов. У Турции есть российские вертолеты, различные виды сухопутной военной техники и системы С-400, поставка которых завершилась в 2019 году.

Сусиу сослался на «сообщения», согласно которым две страны находятся на продвинутой стадии переговоров по поставке второго полкового комплекта зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» в Анкару.

Более того, Россия, видимо, готова обсудить возможность технологического сотрудничества с Турцией, что подразумевает участие турецких компаний в производстве, подчеркнул автор.

Американские законодатели предупреждали Турцию, входящую в НАТО , что покупка С-400 окажет «серьезное и продолжительное влияние» на двусторонние отношения. В результате Турция была отстранена от участия в американской программе совместных ударных истребителей F-35.

По словам Сусиу, главный вопрос теперь — будет ли Анкара искать альтернативы F-35. СМИ писали, что в августе 2019 года турецкая делегация во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом осмотрела российские истребители Су-35 и Су-57 на международном аэрокосмическом салоне « МАКС-2019 ».