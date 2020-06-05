Несмотря на сложную историю российско-турецких отношений, сегодня Москва Анкара активно развивают военно-техническое сотрудничество. Портфель заказов Турции на российскую технику оценивается примерно в 1 миллиард долларов. Согласно сообщениям, между сторонами активно обсуждается вопрос о поставке второго полкового комплекта ЗРК С-400 «Триумф».

Между Турцией и Россией сложились такие отношения, которые можно назвать «уникальными». В 19 веке между этими странами была целая серия войн, в результате которых Турция постепенно уступила России часть своих территорий. В течение нескольких столетий Россия пристально наблюдала за Константинополем (современный Стамбул ), потому что русские цари считали себя непосредственными преемниками Византийской империи. Во время Первой мировой войны эти две страны вели друг против друга кровавые военные кампании на Кавказе.

После окончания Первой мировой войны и падения Османской империи современная Турция наладила отношения с Советским Союзом — отчасти потому, что большевистское правительство под руководством Владимира Ленина отказалось от традиционных претензий на территории Западной Армении и Константинополя. Более того, именно благодаря поставкам советского оружия Мустафа Кемаль (Кемаль Ататюрк), отец современной Турции, получил власть и одержал победу над греками в греко-турецкой войне.

Ситуация осложнилась после окончания Второй мировой войны, когда Советский Союз вышел из пакта о ненападении, подписанного в 1925 году. Турция вступила в НАТО в 1952 году, и она отправила своих солдат в составе сил ООН для участия в Корейской войне.

Если в прошлом ситуация была сложной, то теперь она стала совершенно непостижимой, потому что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган , очевидно, продолжает налаживать отношения с обеими сторонами.

На этой неделе российские государственные СМИ сообщили, что портфель заказов Турции на российскую технику оценивается примерно в 1 миллиард долларов.

«Сегодня мы можем констатировать, что портфель заказов Турции на российскую технику оценивается в сумме порядка 1 миллиарда долларов, — сказал Дмитрий Шугаев, глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, в интервью турецкому телеканалу Eko türk tv, о чем сообщило российское агентство ТАСС. — У нас есть серьезная прочная основа и хороший задел к дальнейшему поступательному развитию и сотрудничеству в военной сфере».

Согласно некоторым сообщениям, Россия и Турция достигли продвинутой стадии переговоров о поставке второго полкового комплекта зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф». Более того, Россия, очевидно, готова обсуждать возможность технологического сотрудничества с Турцией, которое может подразумевать непосредственное участие турецких компаний в производстве.

«Переговоры [по этому вопросу] ведутся, это процесс трудоемкий, требующий определенного времени. Но с учетом нынешних ограничений в связи с пандемией предсказывать сроки заключения этого контракта — дело не очень благодарное», — сказал Шугаев в интервью агентству ТАСС на этой неделе. В сентябре 2017 года Россия объявила о том, что она подписала с Турцией контракт на сумму в 2,5 миллиарда долларов на поставку зенитного ракетного комплекса С-400. В соответствии с этим контрактом вооруженные силы Турции уже получили первый полковой комплект систем С-400 (два батальона). Кроме того, турецкой стороне была частично передана технология производства.

Российские зенитные ракетные комплексы С-400 были разработаны для противостояния целому ряду воздушных целей, включая самолеты, крылатые ракеты и баллистические ракеты. Кроме того, их можно использовать против наземных сооружений и установок. Дальность С-400 составляет 400 километров, и они способны поражать цели на высоте до 30 километров.

В список покупателей и потенциальных покупателей входят Китай, Индия, Саудовская Аравия и Катар. Между тем Турция, которая обладает вторыми по величине вооруженными силами среди стран НАТО, стала единственным членом этого альянса, решившим приобрести эти российские комплексы. Американские конгрессмены предупредили Анкару, что покупка С-400 окажет долгосрочное негативное воздействие на двусторонние отношения.

Из-за решения Анкары купить российскую военную технику Турцию — хотя она является членом НАТО — исключили из программы F-35 Joint Strike Fighter («Единый ударный истребитель»), а Соединенные Штаты пригрозили ей односторонними санкциями. Опасаясь введения таких санкций, Турция даже сделала запасы запчастей для произведенных в США самолетов F-16 и другого военного оборудования.

Несмотря на исключение из программы F-35 Joint Strike Fighter, в конце апреля турецкие субподрядчики продолжали производить и поставлять детали для реализации этой программы.

Теперь, когда Турцию исключили из этой программы, вопрос заключается в том, станет ли Анкара рассматривать альтернативы самолетам F-35. В августе 2019 года российское агентство ТАСС сообщило, что турецкая делегация во главе с президентом Эрдоганом ознакомилась с российскими истребителями Су-35 и Су-57 в ходе международного аэрокосмического салона « МАКС-2019 » в подмосковном Жуковском.

Очевидно, ситуация еще долгое время будет оставаться сложной.

Питер Сучиу пишет статьи для множества журналов, газет и сайтов. Он является автором нескольких книг, посвященных военным головным уборам, в том числе книги под название «A Gallery of Military Headdress» («Галерея военных головных уборов»).