Российский флот оснастят новыми средствами радиосвязи, сообщает Nation News со ссылкой на пресс–службу госкорпорации «Ростех»

Российские военные получат модернизированный интегрированный комплекс, предназначенный для организации связи надводных кораблей, подлодок и летательных аппаратов. Связь также будет осуществляться между надводными кораблями и берегом. Оборудование позволяет использовать различные виды связи для обеспечения инфокоммуникационных сервисов, включая видео-конференции и передачу данных.