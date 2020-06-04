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Российский флот оснастят новыми средствами радиосвязи 

Вечерняя Москва 1 час назад
Российский флот оснастят новыми средствами радиосвязи
Фото: Скриншот видео на YouTube-канале TENNIS
Российский флот оснастят новыми средствами радиосвязи, сообщает Nation News со ссылкой на пресс–службу госкорпорации «Ростех».
Российские военные получат модернизированный интегрированный комплекс, предназначенный для организации связи надводных кораблей, подлодок и летательных аппаратов. Связь также будет осуществляться между надводными кораблями и берегом. Оборудование позволяет использовать различные виды связи для обеспечения инфокоммуникационных сервисов, включая видео-конференции и передачу данных.
Ранее командующий Северным флотом Александр Моисеев сообщил, что армада получит почти 200 новых единиц вооружения и техники.
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Армия , Александр Моисеев , Ростех
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