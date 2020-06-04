Армия Хафтара отступила от Триполи

Отряды Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара полностью покинули окрестности Триполи. Перед этим ЛНА нанесли поражение войска Правительства национального согласия (ПНС). Таким образом, начавшаяся 14 месяцев назад попытка сил Хафтара взять столицу Ливии завершилась неудачей, сообщает радио "Свобода".

Противникам Хафтара удалось занять международный аэропорт и другие районы к югу от Триполи, передает BBC. Однако боевые действия продолжаются, хотя обе стороны конфликта выразили согласие провести переговоры о перемирии.

В Ливии после свержения полковника-диктатора Муаммара Каддафи в 2011 году не прекращается гражданская война. В Триполи действует признанное ООН правительство национального согласия Фаиза Сараджа, а на востоке страны — временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани и парламент, поддерживаемые ЛНА фельдмаршала Халифы Хафтара.

25 апреля 2019 года Хафтар объявил о выходе из соглашения по мирному урегулированию конфликта и по формированию ПНС, подписанного 17 декабря 2015 года. Также Хафтар заявил, что Ливийская национальная армия берет в свои руки управление всеми подконтрольными ей территориями. С апреля 2019 года его армия начала штурм ливийской столицы под предлогом "освобождения ее от террористов". Однако наступление захлебнулось на подступах к городу.

По данным СМИ, Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства в Триполи, в свою очередь, выступают Турция, Катар и Италия. В мае стало известно о докладе наблюдателей ООН о том, что в Ливии находятся около 1200 наемников из ЧВК "Вагнер", которую связывают с "поваром Путина" Евгением Пригожиным . Среди этих наемников есть граждане России, Белоруссии, Молдавии, Сербии и Украины.

В конце апреля 2020 года глава МВД ПНС Ливии Фатхи Башага обвинил вагнеровцев в применении химического оружия на территории страны.

Москва отрицает участие государства в ливийском конфликте. Президент Владимир Путин в январе отмечал, что если в Ливии и находятся российские граждане, они не представляют там Россию и не выражают ее интересы.

Между тем Африканское командование Вооруженных сил США заявило, что Россия недавно перебросила в Ливию не менее 14 боевых самолетов, которые размещены на воздушной базе ЛНА в центральной части страны.