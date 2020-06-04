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Сирия заявила об отражении израильского обстрела 

News.ru и ещё 11 1 час назад
Сирия заявила об отражении израильского обстрела
Фото: globallookpress.com
Сирийское государственное информационное агентство (SANA) сообщило, что 4 июня сирийские силы ПВО успешно отразили израильский удар по городу Мисяфу.
Армия Израиля отказалась прокомментировать информации SANA.
Мы не комментируем сообщения в иностранных СМИ, — заявили РИА Новости в пресс-службе израильского военного ведомства.
Как писал NEWS.ru, в начале июня Командование вооружённых сил Турции уведомило своих союзников в сирийской провинции Идлиб о подготовке подконтрольных Башару Асаду войск к наступлению на мятежные районы, где с 5 марта действует перемирие, посредниками при котором выступили Москва и Анкара.
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Армия , В мире , Башар Асад , Министерство обороны , ЦАХАЛ , РИА Новости , ИА SANA , Сирия
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