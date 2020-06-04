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Ведомого Су-57 застрахуют 

Lenta.ru 24 минуты назад
Ведомого Су-57 застрахуют
Фото: РИА Новости
Опытный образец тяжелого ударного беспилотника С-70 «Охотник», который должен стать ведомым истребителя Су-57, решено застраховать на сумму более 1,277 миллиарда рублей. Соответствующая заявка «Сухим» размещена в мае на портале госзакупок.
«Страховыми рисками по настоящему разделу являются гибель (полная или полная конструктивная), пропажа без вести или повреждение воздушного судна в результате происшествия, имевшего место в течение периода страхования», — говорится в требованиях к продукции.
Также на сумму более 145,15 миллиона рублей планируется застраховать соответствующий наземный пункт управления.
В сентябре 2019 года военный эксперт Антон Лавров заявил, что совместное использование истребителя Су-57 и тяжелого ударно-разведывательного беспилотника С-70 «Охотник» позволит сократить номенклатуру вооружений первого, по отношению к которому второй является ведомым.
В январе того же года ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщил, что системы С-70 «Охотник» испытываются на Су-57.
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Армия , Оружие , Антон Лавров , ИТАР-ТАСС
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