Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Проблемам российских патрулей в Сирии нашли объяснение 

Lenta.ru 33 минуты назад
Проблемам российских патрулей в Сирии нашли объяснение
Фото: Reuters
Российские военные патрули в Сирии продолжают регулярно сталкиваться с проблемами, поскольку сразу нескольким сторонам конфликта в стране невыгодно дальнейшее усиление влияния Москвы в регионе. Такое объяснение нашло The Jerusalem Post.
Как отмечает издание, Россия все чаще демонстрирует желание расширить свое присутствие в Сирии, в особенности в ее восточной части. Это в свою очередь нервирует США и поддерживаемые ими «Демократические силы Сирии» (ДСС), преимущественно состоящие из числа курдов, которые контролируют этот район.
Так, 2 июня колонна российских военных попыталась войти в населенный пункт Дерик, однако местные жители — курды — преградили ей дорогу. В результате россиянам пришлось вернуться в город Камышлы, где находится российская военная база. По всей видимости, пишет The Jerusalem Post, Москва надеялась развернуть еще одну базу в районе Дерика, однако проамериканские группировки не согласились на это. Вероятно, это связано с тем, что США не желают дальнейшего укрепления российских позиций на востоке Сирии, особенно на фоне внутренних проблем, которые страна переживает из-за пандемии коронавируса и массовых протестов.
В то же время, считает издание, России в определенной мере даже выгодно возникновение кризисных ситуаций в Сирии, поскольку в таких условиях остальные заинтересованные страны вынуждены договариваться с Москвой и налаживать с ней сотрудничество, несмотря на существующие противоречия. В итоге Россия может продолжать играть роль рефери в Сирии, при том, что ни Вашингтон, ни курды, ни оппозиционные президенту Сирии Башару Асаду, которого поддерживает Москва, сирийские группировки не могут быть в полной мере довольны ее решениями.
Инциденты с российскими патрулями в Сирии происходят регулярно. Так, 28 мая сообщалось, что российский конвой подвергся забрасыванию камнями на въезде в сирийский город Эриха. Аналогичный эпизод был зафиксирован 12 мая: тогда женщины забросали камнями броневик российской военной полиции. При это раздавались крики о том, что атакующие не позволят пройти русским.
Видео дня. Билан нарушил самоизоляцию ради вечеринки королевы Tik Tok
Последние новости
Глава Роспотребнадзора назвала неизбежной новую пандемию Глава Роспотребнадзора назвала неизбежной новую пандемию Кремль прокомментировал прогноз Собянина по возвращению к нормальной жизни Кремль прокомментировал прогноз Собянина по возвращению к нормальной жизни Стало известно о новом обращении Путина к россиянам после голосования Стало известно о новом обращении Путина к россиянам после голосования
Комментарии
Армия , Ближний Восток , США , Башар Асад , Москва , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Арестован главный конкурент Лукашенко на выборах
Арестован главный конкурент Лукашенко на выборах
«Ешь богатых!»: протесты превращаются в классовый бунт
«Ешь богатых!»: протесты превращаются в классовый бунт
Депутат Госдумы раскаялась в эротической фотосессии
Депутат Госдумы раскаялась в эротической фотосессии
На Украине пытаются уволить реального «хозяина страны»
На Украине пытаются уволить реального «хозяина страны»
«Два года продолжалась эта травля»
«Два года продолжалась эта травля»
Видео
Экстренная посадка Ми-38 в Подмосковье попала на видео
00:32
Экстренная посадка Ми-38 в Подмосковье попала на видео
Происшествия
Успешный старт ракетоносителя Falcon 9 попал на видео
00:21
Успешный старт ракетоносителя Falcon 9 попал на видео
Наука и техника
Опубликовано видео с места нападения на школу в Китае
00:45
Опубликовано видео с места нападения на школу в Китае
Происшествия В мире
Опубликовано видео нанесения удара Су-34 бетонной бомбой
00:52
Опубликовано видео нанесения удара Су-34 бетонной бомбой
Армия Оружие
Опубликовано видео снесшего рыбацкий поселок оползня
00:19
Опубликовано видео снесшего рыбацкий поселок оползня
В мире Происшествия
Появилось видео успешных испытаний вакцины
00:56
Появилось видео успешных испытаний вакцины
Общество
Посадка Ка-27 на палубу корвета попала на видео
01:40
Посадка Ка-27 на палубу корвета попала на видео
Армия
Вечеринка известной блогера TikTok попала на видео
01:07
Вечеринка известной блогера TikTok попала на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео разлива топлива в Норильске
01:31
Опубликовано видео разлива топлива в Норильске
Происшествия
Появилось видео взрыва снаряда времён ВОВ
01:22
Появилось видео взрыва снаряда времён ВОВ
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение