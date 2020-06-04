Проблемам российских патрулей в Сирии нашли объяснение 

Российские военные патрули в Сирии продолжают регулярно сталкиваться с проблемами, поскольку сразу нескольким сторонам конфликта в стране невыгодно дальнейшее усиление влияния Москвы в регионе. Такое объяснение нашло The Jerusalem Post.

Как отмечает издание, Россия все чаще демонстрирует желание расширить свое присутствие в Сирии, в особенности в ее восточной части. Это в свою очередь нервирует США и поддерживаемые ими «Демократические силы Сирии» (ДСС), преимущественно состоящие из числа курдов, которые контролируют этот район.

Так, 2 июня колонна российских военных попыталась войти в населенный пункт Дерик, однако местные жители — курды — преградили ей дорогу. В результате россиянам пришлось вернуться в город Камышлы, где находится российская военная база. По всей видимости, пишет The Jerusalem Post, Москва надеялась развернуть еще одну базу в районе Дерика, однако проамериканские группировки не согласились на это. Вероятно, это связано с тем, что США не желают дальнейшего укрепления российских позиций на востоке Сирии, особенно на фоне внутренних проблем, которые страна переживает из-за пандемии коронавируса и массовых протестов.

В то же время, считает издание, России в определенной мере даже выгодно возникновение кризисных ситуаций в Сирии, поскольку в таких условиях остальные заинтересованные страны вынуждены договариваться с Москвой и налаживать с ней сотрудничество, несмотря на существующие противоречия. В итоге Россия может продолжать играть роль рефери в Сирии, при том, что ни Вашингтон, ни курды, ни оппозиционные президенту Сирии Башару Асаду , которого поддерживает Москва, сирийские группировки не могут быть в полной мере довольны ее решениями.

Инциденты с российскими патрулями в Сирии происходят регулярно. Так, 28 мая сообщалось, что российский конвой подвергся забрасыванию камнями на въезде в сирийский город Эриха. Аналогичный эпизод был зафиксирован 12 мая: тогда женщины забросали камнями броневик российской военной полиции. При это раздавались крики о том, что атакующие не позволят пройти русским.