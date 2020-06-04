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В Польше начались учения Defender-Europe 20 Plus с участием солдат США 

RT на русском 38 минут назад
В Польше начались учения с участием солдат США
Фото: Reuters
В Польше стартовали военные учения с участием солдат США. Церемонию Defender-Europe 20 Plus провёл министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.
Манёвры начались на полигоне в Дравске-Поморском на западе страны.
«Эпидемия изменила наши планы, но мы смогли быстро адаптироваться к меняющимся обстоятельствам», — цитирует министра ТАСС.
Он подчеркнул, что эти учения доказывают тесное взаимодействие польских и американских солдат.
В марте США сократили число своих военнослужащих на учениях Defender Europe в Европе из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
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Армия , Войска , Мариуш Блащак , ИТАР-ТАСС , Польша , США
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