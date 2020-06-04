В Польше начались учения с участием солдат США

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Манёвры начались на полигоне в Дравске-Поморском на западе страны.

«Эпидемия изменила наши планы, но мы смогли быстро адаптироваться к меняющимся обстоятельствам», — цитирует министра ТАСС.

Он подчеркнул, что эти учения доказывают тесное взаимодействие польских и американских солдат.

В марте США сократили число своих военнослужащих на учениях Defender Europe в Европе из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.