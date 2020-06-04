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Индийские военные примут участие в параде Победы 24 июня в Москве

«С нетерпением ожидаем прохода по Красной площади индийских военнослужащих. В настоящее время согласуем с партнёрами практические аспекты предстоящего мероприятия», — приводит РИА Новости слова российского посла в Индии Николая Кудашева.

В 1944 году за содействие в снабжении советских вооруженных сил двое индийских военнослужащих, которые обеспечивали транзит военных материалов через Иран, были награждены Орденами Красной Звезды.

Ранее стало известно, что военные из Киргизии примут участие в параде Победы 24 июня в Москве.