Опубликовано видео нанесения удара Су-34 бетонной бомбой 

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Бомбардировщик Су-34 нанес удар бетонной бомбой. В ходе испытаний сверхзвуковой истребитель сбросил штурмовую бетонную бомбу БетАБ-500 ШП. Кадры учений опубликовал в Twitter пользователь с ником SwankyStas.

На записи многофункциональный истребитель-бомбардировщик выпускает снаряд, который сначала совершает свободное падение. Через некоторое время у бомбы раскрывается парашют и запускается реактивный ускоритель, после чего она поражает цель.

Благодаря наличию реактивного двигателя и тормозного парашюта БетАБ-500 ШП можно сбрасывать с малых высот (до 170 метров), что позволяет более точно поражать намеченные цели.