Российский «Купол» накроет США 

Запуск четвертого спутника «Тундра» Единой космической системы обнаружения и боевого управления «Купол» обеспечил создание Россией базового космического сегмента системы предупреждения о ракетном нападении. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Собеседник агентства отметил, что таким образом «Купол» доведен «до минимального штатного состава и позволяет отслеживать любые пуски баллистических ракет и ракет космического назначения с территории США , аппараты выполняют задачу в полном объеме на рабочих орбитах».

По словам источника, космические аппараты «Тундра» «оборудованы инфракрасными приборами наблюдения нового поколения, позволяющими с высокой точностью фиксировать запуски ракет на фоне земной поверхности», а также «способны отслеживать траектории полета баллистических ракет и в автоматическом режиме прогнозировать зоны падения их боевых блоков».

В марте агентство, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщало, что вторая загоризонтная радиолокационная станция «Контейнер», радиолокационное поле которой накроет практически всю Европу, будет развернута под Калининградом.