Самолеты-шпионы США заметили возле Крыма

Патрульные противолодочные самолеты ВМС США P-8A Poseidon провели длительные разведывательные полеты возле средиземноморского побережья Сирии , где расположены российские авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ России Тартус, а также в районе полуострова Крым, сообщают 3 июня мониторинговые авиационные интернет-порталы.

Первый морской разведчик взлетел с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия и более двух часов курсировал вблизи побережья Сирии на высоте около 6000 метров, оставаясь в нейтральном воздушном пространстве.

Второй американский морской разведчик P-8A Poseidon был замечен вблизи южного побережья полуострова Крым, а также курсировал над Чёрным морем юго-западнее Севастополя.