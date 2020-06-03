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Самолеты-шпионы США замечены у российских баз в Сирии и возле Крыма 

ИА Regnum 16 минут назад
Самолеты-шпионы США заметили возле Крыма
Фото: Reuters
Патрульные противолодочные самолеты ВМС США P-8A Poseidon провели длительные разведывательные полеты возле средиземноморского побережья Сирии, где расположены российские авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ России Тартус, а также в районе полуострова Крым, сообщают 3 июня мониторинговые авиационные интернет-порталы.
Первый морской разведчик взлетел с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия и более двух часов курсировал вблизи побережья Сирии на высоте около 6000 метров, оставаясь в нейтральном воздушном пространстве.
Второй американский морской разведчик P-8A Poseidon был замечен вблизи южного побережья полуострова Крым, а также курсировал над Чёрным морем юго-западнее Севастополя.
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Армия , Оружие , Республика Крым , Сирия , США
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