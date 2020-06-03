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Стало известно о первых за три месяца ударах России в Идлибе 

Lenta.ru 44 минуты назад
Россия возобновила удары в Идлибе
Фото: РИА Новости
Российская военная авиация в среду, 3 июня, нанесла удары по районам в Сирии, контролируемым оппозиционными силами. Об этом стало известно активистам, пишет Daily Sabah.
Уточняется, что это первые за три месяца удары России в провинции Идлиб. По словам одного из активистов, самолеты выпустили ракеты, что привело к масштабным разрушениям. Второй источник сообщил, что удары были нанесены по горному региону в провинции Латакия, граничащей с Идлибом, а также по электростанции на северной окраине провинции Хама. Активисты не рассказали о жертвах в результате атак.
Официального подтверждения этой информации нет.
Ранее, в мае, Воздушно-космические силы (ВКС) России заподозрили в первом с марта ударе в Идлибе. Тогда в Twitter появилась видеозапись, на котором запечатлен момент взрыва. По одной из версий, российские самолеты ударили по складу с боеприпасами в пяти километрах от города Джиср-эш-Шугур.
5 марта президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Москве договорились о режиме прекращения огня в Идлибе. Стороны согласовали дополнительный протокол, по условиям которого прекращаются все боевые действия на линии соприкосновения в Идлибе и создается так называемый коридор безопасности вдоль трассы M4, проходящей через Идлиб.
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Армия , Реджеп Эрдоган , Владимир Путин , Идлиб , Сирия
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