Россия возобновила удары в Идлибе

Российская военная авиация в среду, 3 июня, нанесла удары по районам в Сирии , контролируемым оппозиционными силами. Об этом стало известно активистам, пишет Daily Sabah.

Уточняется, что это первые за три месяца удары России провинции Идлиб . По словам одного из активистов, самолеты выпустили ракеты, что привело к масштабным разрушениям. Второй источник сообщил, что удары были нанесены по горному региону в провинции Латакия, граничащей с Идлибом, а также по электростанции на северной окраине провинции Хама. Активисты не рассказали о жертвах в результате атак.

Официального подтверждения этой информации нет.

Ранее, в мае, Воздушно-космические силы (ВКС) России заподозрили в первом с марта ударе в Идлибе. Тогда в Twitter появилась видеозапись, на котором запечатлен момент взрыва. По одной из версий, российские самолеты ударили по складу с боеприпасами в пяти километрах от города Джиср-эш-Шугур.