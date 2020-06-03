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Россия нашла конкурента Су-57 в Турции 

Вероника Полынина 32 минуты назад
Россия нашла конкурента Су-57 в Турции
Фото: Milli Savunma / YouTube
Российский истребитель пятого поколения Cу-57 и турецкий TF-X могут стать потенциальными конкурентами в случае их выхода на мировой рынок продукции военного назначения. Об этом, как передает ТАСС, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев в интервью турецкому телеканалу Eko türk tv.
«Нельзя уже сегодня исключать возможности того, что в перспективе, когда наши турецкие партнеры создадут свой национальный истребитель TF-X и если эта машина и наш Су-57 выйдут на мировой рынок ПВН [продукции военного назначения], они потенциально могут быть конкурентами», — отметил Шугаев.
Он добавил, что Россия «всегда готова к здоровой конкуренции и честной игре по правилам».
Су-57 — первый российский истребитель пятого поколения. Машина вооружена 30-миллиметровой автоматической пушкой, может нести ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», а также различные бомбы.
TF-X — проект истребителя пятого поколения, разрабатываемый турецкой компанией аэрокосмической индустрии TAI на замену американским самолетам F-16.
Ранее, как сообщал «Рамблер», министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что в Сирии прошла программа испытаний новейших истребителей Су-57. В частности, на базе летающей лаборатории Т-50 прошла отработка беспилотного режима, которая проводилась в присутствии летчика.
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Армия , Сергей Шойгу , Дмитрий Шугаев , Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству , Турция
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