Россия нашла конкурента Су-57 в Турции 

Российский истребитель пятого поколения Cу-57 и турецкий TF-X могут стать потенциальными конкурентами в случае их выхода на мировой рынок продукции военного назначения. Об этом, как передает ТАСС, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев в интервью турецкому телеканалу Eko türk tv.
«Нельзя уже сегодня исключать возможности того, что в перспективе, когда наши турецкие партнеры создадут свой национальный истребитель TF-X и если эта машина и наш Су-57 выйдут на мировой рынок ПВН [продукции военного назначения], они потенциально могут быть конкурентами», — отметил Шугаев.
Он добавил, что Россия «всегда готова к здоровой конкуренции и честной игре по правилам».
Су-57 — первый российский истребитель пятого поколения. Машина вооружена 30-миллиметровой автоматической пушкой, может нести ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», а также различные бомбы.
TF-X — проект истребителя пятого поколения, разрабатываемый турецкой компанией аэрокосмической индустрии TAI на замену американским самолетам F-16.
Ранее, как сообщал «Рамблер», министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что в Сирии прошла программа испытаний новейших истребителей Су-57. В частности, на базе летающей лаборатории Т-50 прошла отработка беспилотного режима, которая проводилась в присутствии летчика.