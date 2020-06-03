Россия нашла конкурента Су-57 в Турции 

Все новости на карте

«Нельзя уже сегодня исключать возможности того, что в перспективе, когда наши турецкие партнеры создадут свой национальный истребитель TF-X и если эта машина и наш Су-57 выйдут на мировой рынок ПВН [продукции военного назначения], они потенциально могут быть конкурентами», — отметил Шугаев.

Он добавил, что Россия «всегда готова к здоровой конкуренции и честной игре по правилам».

Су-57 — первый российский истребитель пятого поколения. Машина вооружена 30-миллиметровой автоматической пушкой, может нести ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», а также различные бомбы.

TF-X — проект истребителя пятого поколения, разрабатываемый турецкой компанией аэрокосмической индустрии TAI на замену американским самолетам F-16.