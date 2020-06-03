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Франция отреагировала на указ Путина о ядерном сдерживании 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 23 минуты назад
Франция ответила на указ Путина о ядерном сдерживании
Фото: Reuters
Власти Франции внимательно изучат указ президента России Владимира Путина об основах государственной политики в области ядерного сдерживания, говорится в заявлении французского МИД.
«Мы ознакомились с утвержденным президентом России Владимиром Путиным указом о ядерном сдерживании. Мы со всем вниманием его рассмотрим», — передает ТАСС заявление МИД Франции.
2 июня президент Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания.
В Кремле подчеркнули, что Россия никогда не будет первой использовать ядерное оружие.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о подписанном президентом Владимиром Путиным указе об Основах госполитики в области ядерного сдерживания.
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Армия , В мире , Оружие , Владимир Путин , МИД , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Франция
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