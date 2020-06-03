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Россия признала турецкий TF-X конкурентом Су-57 

Lenta.ru 31 минуту назад
Россия нашла конкурента Су-57
Фото: РИА Новости
Турецкий истребитель пятого поколения Turkish Fighter X (TF-X) в случае своего создания и выхода на международный рынок может стать конкурентом российского Су-57, заявил телеканалу Eko türk tv глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.
«Нельзя уже сегодня исключать возможности того, что в перспективе, когда наши турецкие партнеры создадут свой национальный истребитель TF-X и если эта машина и наш Су-57 выйдут на мировой рынок ПВН [продукции военного назначения], они потенциально могут быть конкурентами», — цитирует ТАСС руководителя ведомства.
В августе 2019 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара обсуждает с Москвой тему закупок Су-57.
В июле того же года «Звезда» написала, что TF-X может представлять опасность для России, поскольку Анкара планирует получить 250 таких самолетов, тогда как Москва планирует закупить всего 76 истребителей Су-57.
Полноразмерный макет TF-X был представлен в июле на 53-м международном авиасалоне Paris Air Show под Парижем (Франция). Работы над истребителем анонсировались в мае 2013 года. В TAI заявляют, что 27-тонный истребитель будет способен подниматься на высоту 17 километров и перемещаться на скорости до 2 чисел Маха. Первый полет TF-X должен совершить в 2023 году.
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Комментарии
Армия , Оружие , Реджеп Эрдоган , Дмитрий Шугаев , Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству , ИТАР-ТАСС
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