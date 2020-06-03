Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Появилось видео перехвата российского самолета британскими ВВС 

Lenta.ru 35 минут назад
Военно-воздушные силы (ВВС) Великобритании опубликовали видео перехвата российского самолета Ил-20 в небе над Балтийским морем. Ролик доступен в Twitter-аккаунте ведомства.
ВВС Британии заявили о «перехвате» Ил-20 над Балтийским морем
На кадрах видно, как два истребителя НАТО Typhoon преследуют российский самолет.
«Посмотрите, что наши пилоты Typhoon увидели из своих кабин, когда они перехватили российский военный самолет разведки у побережья Балтийского моря», — говорится в подписи к ролику.
Ранее 3 июня в пресс-службе британских ВВС сообщили о перехвате Ил-20 в небе над Балтийским морем. По данным военных, российский самолет использовался для радиоэлектронной разведки местности.
Истребители Typhoon с 1 мая базируются на базе авиабазе Шауляй в Литве. На боевое дежурство ВВС Великобритании заступили совместно с ВВС Испании. Они патрулируют воздушное пространство над странами Прибалтики.
Последние новости
Путин устроил разнос из-за разлива топлива в Норильске Путин устроил разнос из-за разлива топлива в Норильске Путин решил объявить режим ЧС в Норильске Путин решил объявить режим ЧС в Норильске Загрязнение в Норильске превысило норму в десятки тысяч раз Загрязнение в Норильске превысило норму в десятки тысяч раз
Армия , Видео , НАТО , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Метаданные искажены: новые несостыковки в деле MH17
Метаданные искажены: новые несостыковки в деле MH17
Украина передала ФРГ доказательства присутствия РФ в Донбассе
Украина передала ФРГ доказательства присутствия РФ в Донбассе
Россиянка с инвалидностью три дня провела с телом сына
Россиянка с инвалидностью три дня провела с телом сына
Разгадана тайна ямальских кратеров
Разгадана тайна ямальских кратеров
Стукнул кулаком: Путин отреагировал на доклад Мишустина
Стукнул кулаком: Путин отреагировал на доклад Мишустина
Видео
Поимка дикобраза в Подмосковье попала на видео
01:12
Поимка дикобраза в Подмосковье попала на видео
Tesla на автопилоте врезалась в фургон и попала на видео
01:42
Tesla на автопилоте врезалась в фургон и попала на видео
Опубликовано видео ДТП с участием маршрутки и скорой помощи
00:40
Опубликовано видео ДТП с участием маршрутки и скорой помощи
Незнакомец спас людей из горящего автомобиля и попал на видео
Незнакомец спас людей из горящего автомобиля и попал на видео
Стюардесса пошутила над спящим пассажиром и попала на видео
00:22
Стюардесса пошутила над спящим пассажиром и попала на видео
Выставленная на продажу деревня с церковью попала на видео
00:40
Выставленная на продажу деревня с церковью попала на видео
В мире Общество
Опубликовано видео обуви, позволяющей соблюдать дистанцию
00:33
Опубликовано видео обуви, позволяющей соблюдать дистанцию
Общество В мире
Такого никогда не было. Глава Крыма заявил о новой напасти
01:19
Такого никогда не было. Глава Крыма заявил о новой напасти
Политика Погода
Опубликовано видео испытания корвета «Гремящий» с Ка-27
00:41
Опубликовано видео испытания корвета «Гремящий» с Ка-27
Армия Войска
Патологоанатом назвал главные загадки коронавируса
00:57
Патологоанатом назвал главные загадки коронавируса
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение