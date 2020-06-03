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Британцы похвастались перехватом российского Ил-20 

Вероника Полынина 20 минут назад
Военно-воздушные силы (ВВС) Великобритании опубликовали видео перехвата российского самолета Ил-20 истребителями НАТО Typhoon в небе над Балтийским морем. Запись появилась в Twitter британских ВВС.
«Посмотрите, что наши пилоты Typhoon увидели из своих кабин, когда они перехватили российский военный самолет разведки у побережья Балтийского моря», — говорится в подписи к видео.
ВВС Британии заявили о «перехвате» Ил-20 над Балтийским морем
По утверждению Лондона, российский Ил-20 выполнял разведывательный полет над побережьем Балтийского моря.
Истребители Typhoon патрулируют воздушное пространство над странами Прибалтики и базируются на авиабазе Шауляй в Литве в рамках полицейской программы НАТО.
Как писал «Рамблер», в конце мая два российских истребителя Су-35 совершили перехват американского патрульного самолета Poseidon P-8A над Средиземным морем. В ВМС США заявили, что перехват был «непрофессиональным». По словам американских военных, российские самолеты находились очень близко по обе стороны от Poseidon и ограничили его способность безопасно маневрировать.
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Армия , Видео , НАТО , Великобритания
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