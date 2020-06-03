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Как Запад отреагировал на новую ядерную доктрину Путина 

News.ru 6 часов назад
Как Запад отреагировал на ядерную доктрину Путина
Фото: РИА Новости
Указ «Об Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», подписанный Владимиром Путиным 2 июня, не мог остаться без внимания за рубежом. Активные действия России в этой сфере неизменно беспокоят Запад — особенно с учётом натянутых отношений между Москвой и Вашингтоном. Однако, как ни странно, заявленные изменения в ядерной доктрине РФ не вызвали за границей ощутимой острой реакции. Хотя недвусмысленный сигнал, который Кремль послал своим «заокеанским партнёрам», там, очевидно, считали.
Президентский указ № 355 стал первым документом, касающимся ядерной доктрины России, официально попавшим в отрытый доступ. Ранее подобная информация была засекречена, хотя представители власти публично и озвучивали основные тезисы.
В новом документе обращают на себя внимание несколько принципиальных положений, о которых Москва прежде не говорила. В пункте 19, в частности, названы условия, определяющие возможность применения Россией ядерного оружия. В их числе: поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории РФ или её союзников, агрессия с применением обычного вооружения и т.д. Как следует из формулировок, Россия по сути оставляет за собой право ядерного удара даже в случае отсутствия ядерной угрозы со стороны противника.
На этом аспекте особо акцентировано внимание в статье агентства Associated Press (AP), сделанной после публикации указа и растиражированной затем различными влиятельными СМИ: американскими газетами The New York Times и The Washington Post, популярной китайской South China Morning Post, британским изданием The Daily Mail, специализированными порталами военных новостях вроде Defense News и многими другими. Сам по себе этот факт свидетельствует о живом интересе западной прессы к новой ядерной доктрине РФ, хотя шоком для них она, видимо, не стала.
Указывая неядерную атаку в качестве возможной причины для ядерного ответного удара России, этот документ (президентский указ — NEWS.ru), очевидно, посылает США предупреждающий сигнал, — отмечается в публикации AP.
Причиной для изменений в российской доктрине, считает автор статьи, стала давняя обеспокоенность Москвы по поводу военных планов США, наращивание ими вблизи российских границ объёма вооружений и размещения средств противоракетной и противовоздушной обороны (ПРО и ПВО).
Издание Newsweek, в свою очередь, ограничивается пересказом содержания указа, не оценивая его, но напоминает, что и США по-прежнему неоднозначно трактуют свои потенциальные возможности для ядерного удара. В последнем на сегодня «Обзоре ядерной политики» (документ, определяющий стратегию США в данной сфере, — NEWS.ru), опубликованном в 2018 году, формулировки достаточно размытые. Там, в частности, говорится, что страна рассматривает использование такого оружия только при необходимости защиты своей территории или интересов партнёров и союзников, напоминает автор Том О'Коннор.
Однако в документе, опубликованном в прошлом году Объединённым комитетом начальников штабов и затем быстро удалённом, указывалось на потенциально более широкое применение оружия массового уничтожения, — уточняет он.
Хотя О'Коннор в итоге и сам избегает прямых формулировок, его слова вполне можно расценить как намёк на то, что нынешняя «расширенная» стратегия Москвы сближает её с также весьма свободной для трактовок ядерной доктриной Вашингтона.
В том, что позиции двух стран схожи, уверен и экс-помощник госсекретаря США Фрэнк Роуз, в 2014-2017 годы занимавшийся вопросами вооружений и контроля за исполнением международных договоров в военной сфере.
У России нет доктрины отказа от использования первыми ядерного оружия, и в этом она похожа на Соединённые Штаты, поскольку они тоже не приняли политику отказа от «первого удара», — напомнил он в интервью РИА Новости.
При этом, считает Роуз, если Путин теперь готов использовать ядерное оружие лишь в чрезвычайных обстоятельствах, это лучше заявлений Москвы о возможном ударе по американским союзникам лишь из-за их участия в системе ПРО НАТО.
Новый указ Путина последовал менее, чем через две недели после выхода США из Договора по открытому небу, подчёркивает портал EURACTIV, и вкупе это лишний раз говорит о росте напряжённости между Москвой и Вашингтоном. С другой стороны, как свидетельствуют зарубежные публикации прошлых лет, Запад беспокоит не столько ядерная доктрина РФ, сколько техническое совершенствование российского оружия.
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Комментарии 1
Армия , В мире , Оружие , Фрэнк Роуз , Владимир Путин , Комитет начальников штабов , НАТО , Washington Post , Associated Press , РИА Новости , New York Times , Москва
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