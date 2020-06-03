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Корвет «Алдар Цыденжапов» транспортируют в Приморье с судостроительного завода 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
Корвет «Алдар Цыденжапов» транспортируют в Приморье
Фото: РИА Новости
Новейший корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", построенный для Тихоокеанского флота (ТОФ), выведен с территории Амурского судостроительного завода (АСЗ) на транспортном доке "Зея". Об этом говорится в сообщении пресс-службы ТОФ, распространенном в среду.
"С помощью речных буксиров транспортно-спусковой док "Зея", в который корвет был заведен несколько дней назад, покинул территорию завода и взял курс на сдаточную базу АСЗ во Владивостоке", — говорится в сообщении.
Отмечается, что по пути следования речные буксиры будут заменены на морские, которые обеспечат транспортировку корвета до Японского моря.
"Для корабля завершен стапельный период постройки и большая часть достроечных работ", — рассказали в пресс-службе.
Сейчас на корабле функционируют все системы жизнеобеспечения, камбуз. На корвете стартовала поэтапная приемка.
"Официальное заселение экипажа на корабль состоится в конце июня после прибытия корвета во Владивосток, где пройдут заводские ходовые и государственные испытания", — говорится в сообщении.
Ожидается, что корвет "Алдар Цыденжапов" войдет в состав Тихоокеанского флота до конца года.
Третий в серии строящихся на АСЗ корветов проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" был заложен на Амурском судостроительном заводе 22 июля 2015 года. 12 сентября 2019 года закончился стапельный период строительства, корабль был выведен из цеха и поставлен к достроечному пирсу. 15 мая 2020 года на корвете начались швартовные испытания.
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Комментарии
Армия , Войска , Оружие , Алдар Цыденжапов , Амурский судостроительный завод , Владивосток
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