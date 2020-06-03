Президент США заявил о выходе своей страны из Договора об открытом небе, который позволял странам-участникам совершать наблюдательные облеты. Что не устроило Трампа и почему принятое решение бьет по ряду европейских стран?

Зачем был нужен Договор об открытом небе и какие страны его подписали?

Германия, Соглашение, которое позволяло бы странам-участникам совершать облеты территорий друг друга для наблюдения с воздуха за вооружением, было предложено президентом США Дуайтом Эйзенхауэром (Dwight Eisenhower), однако государства — главные участники подписали его только в 1992 году после распада СССР. К договору присоединились США, Россия Канада и еще ряд стран. В силу договор вступил в 2002 году, сейчас он объединяет 35 государств.

Согласно договору, полеты разведывательных самолетов могут совершаться по специальным протоколам и заранее согласованным маршрутам. Во время полета на борту должен находиться представитель страны, над которой проходит полет.

Сегодня у многих стран уже есть мощные спутники-шпионы, которые могут делать более качественные снимки территорий, чем самолеты-разведчики. Однако, например, у ряда стран Восточной Европы таких спутников нет, и для них Договор об открытом небе был хорошим способом узнать, что происходит под боком крупного соседа.

Над кем активнее всего летали Германия, США и Россия?

Информация обо всех полетах находится в открытом доступе. Договор устанавливает, сколько полетов обязуется принять в год каждая страна. Больше всего эта квота у России и Белоруссии (они считаются вместе) и США — по 42 полета.

Однако Москва выполняет полеты куда активнее Вашингтона. Согласно статистике за 2019 год, больше всего полетов — около 55% — совершали европейские государства. На долю России и Белоруссии приходится 30,4% полетов, а на долю Северной Америки (США и Канады) — всего 14,2%.

Чаще всего страны летали над Европой (63,3%), за ними следуют Россия и Белоруссия (30,7%) и, значительно отстав, Северная Америка (6,1%). Что касается карты полетов, то Россия и Белоруссия активнее всего летают над странами Европы и Северной Америки, а европейские и американские облетчики интересуются в первую очередь Россией и ее соседями.

Германия в 2019 году по количеству совершенных вылетов (11 рейсов) заняла четвертое место после России и Белоруссии (41), США (18) и Украины (12). А активнее всего летала над Россией, Белоруссией, Украиной, Грузией и Боснией и Герцеговиной. Территория ФРГ приняла всего 3 самолета — два из России и один из Украины.

Из-за чего Трамп решил выйти из договора?

Американская сторона считает, что Россия нарушает договор. В частности, устанавливает на самолеты более совершенные средства наблюдения, чем предусмотрено соглашениями, а также не пускает самолеты-разведчики на территорию Калининградской области и вблизи границ Абхазии и Южной Осетии. Еще одна претензия к РФ — для заправки самолетов-разведчиков российская сторона выделяет крымские аэродромы, хотя международное сообщество не признает Крым российской территорией. Таким образом Москва хочет легитимизировать Крым.

В России обвинения отрицают и утверждают, что США сами нарушают договор, вводя максимальную дальность полетов над территорией Гавайских островов, ограничения для полетов над Алеутским архипелагом и устанавливая «необоснованные лимиты по высоте полета самолетов наблюдения».

Что будет дальше и почему пострадает Европа?

США выйдут из договора только через полгода. На ближайшие шесть месяцев они уже зарезервировали рекордное количество полетов. Летом оставшиеся страны-участницы договора соберутся, чтобы договориться о дальнейшей судьбе соглашения. В России уже заявили, что реализуют план «Б», однако в чем он будет заключаться, неизвестно. Если договор удастся сохранить, очевидно, что блок НАТО уже без участия США продолжит летать над Россией и Белоруссией, и наоборот.

Однако для Европы могут возникнуть две другие проблемы. Во-первых, Россия может перенаправить свои силы с США на страны ЕС . При этом, если выделенная европейским странам квота не изменится, получится, что в выигрыше останется только Москва, которая увеличит количество наблюдательных полетов в Европу.

Вторая проблема — ряд европейских государств не обладают столь же современным авиапарком, как США, поэтому они лишатся значительной части информации от союзника о действиях России. Особенно сильно это может ударить по Украине, которая благодаря полетам американских самолетов могла наблюдать за передвижениями военных на неподконтрольном востоке своей территории.