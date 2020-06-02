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В Израиле успехом завершилось испытание баллистических ракет малой дальности 

Newsru.com и ещё 1 1 час назад
Израиль испытал баллистические ракеты малой дальности
Фото: IAI
Израильский концерн Israel Aerospace Industries провел успешное испытание баллистических ракет малой дальности, передает "Интерфакс" со ссылкой на газету The Times of Israel.
По его данным, два модернизированных оперативно-тактического ракетных комплекса с одноступенчатой твердотопливной баллистической ракетой (LORA) успешно поразили цели в море. Одна из них была запущена на расстояние 90 км, другая — 400 км.
"В обоих случаях ракеты были запущены по заданной траектории и попали в цель с высокой точностью", — отметили в концерне.
Израильские СМИ подтвердили, что обе ракеты поразили цели. В компании указали, что испытания проходили в море из соображений безопасности, а запуски осуществлялись дистанционно из-за связанных с коронавирусом ограничений.
Ракетный комплекс LORA разработан Israel Aerospace Industries. Свои первые испытания комплекс прошел в 2017 году, они проводились также в море.
LORA может использоваться как в наземном, так и морском вариантах базирования для поражения элементов инфраструктуры (узлы связи, электростанции и др.) и батарей ПВО в глубине территории противника.
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Армия , Газета The Times , Интерфакс , Израиль
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