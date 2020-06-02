Израиль испытал баллистические ракеты малой дальности

Израильский концерн Israel Aerospace Industries провел успешное испытание баллистических ракет малой дальности, передает "Интерфакс" со ссылкой на газету The Times of Israel.

По его данным, два модернизированных оперативно-тактического ракетных комплекса с одноступенчатой твердотопливной баллистической ракетой (LORA) успешно поразили цели в море. Одна из них была запущена на расстояние 90 км, другая — 400 км.

"В обоих случаях ракеты были запущены по заданной траектории и попали в цель с высокой точностью", — отметили в концерне.

Израильские СМИ подтвердили, что обе ракеты поразили цели. В компании указали, что испытания проходили в море из соображений безопасности, а запуски осуществлялись дистанционно из-за связанных с коронавирусом ограничений.

Ракетный комплекс LORA разработан Israel Aerospace Industries. Свои первые испытания комплекс прошел в 2017 году, они проводились также в море.

LORA может использоваться как в наземном, так и морском вариантах базирования для поражения элементов инфраструктуры (узлы связи, электростанции и др.) и батарей ПВО в глубине территории противника.