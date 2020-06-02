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Джабаров: наличие ядерного оружия у России остужает горячие головы в странах НАТО 

Парламентская газета 27 минут назад
Джабаров рассказал о гарантии существования России
Фото: ЮРИЙ ИНЯКИН / ПГ
Основы госполитикии РФ в области ядерного сдерживания — взвешенный документ, гарантирующий безопасное развитие нашей стране. Об этом «Парламентской газете» заявил первый замглавы Комитета Совета Федерации по международной политике Владимир Джабаров.
Сенатор считает, что Основы госполитики в области ядерного сдерживания — «абсолютно обоснованный документ».
«Это гарантия нашего безопасного развития и вообще существования нашей страны на земле», — заявил сенатор.
Он обратил внимание на то, что в документе определяется, что «мы не отказываемся от ядреного оружия, но это инструмент сдерживания».
«Мы знаем, что США и страны НАТО в целом опережают нас по количеству обычных вооружений. И если бы у России не было ядерного щита, то они, думаю, попытались бы с нами разобраться с помощью оружия. Наличие у нас ядерного оружия остужает некоторые горячие головы», — отметил Владимир Джабаров.
Сенатор подчеркнул, что Россия никогда не будет использовать ядерное оружие первой и для достижения своих политических глобальных целей.
«Это только оружие ответного удара», — резюмировал он.
Ранее, 2 июня, президент Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В документе подчеркивается, что Россия «рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания», его применение расценивает как «крайнюю вынужденную меру» и «предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные».
Согласно Основам госполитики главными опасностями для России называются:
1) наличие у стран ядерного и других видов оружия массового поражения;
2) неконтролируемое распространение ядерного оружия;
3) размещение ядерного оружия на территории неядерных государств;
4) развертывание в других странах наступательных вооружений;
5) размещение средств ПРО и ударных систем в космосе;
6) наращивание сил общего назначения у границ России.
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Комментарии
Армия , Политика , Владимир Джабаров , Владимир Путин , Совет Федерации , НАТО , Парламентская газета , США
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