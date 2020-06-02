Джабаров рассказал о гарантии существования России

Все новости на карте

Сенатор считает, что Основы госполитики в области ядерного сдерживания — «абсолютно обоснованный документ».

«Это гарантия нашего безопасного развития и вообще существования нашей страны на земле», — заявил сенатор.

Он обратил внимание на то, что в документе определяется, что «мы не отказываемся от ядреного оружия, но это инструмент сдерживания».

«Мы знаем, что США и страны НАТО в целом опережают нас по количеству обычных вооружений. И если бы у России не было ядерного щита, то они, думаю, попытались бы с нами разобраться с помощью оружия. Наличие у нас ядерного оружия остужает некоторые горячие головы», — отметил Владимир Джабаров.

Сенатор подчеркнул, что Россия никогда не будет использовать ядерное оружие первой и для достижения своих политических глобальных целей.

«Это только оружие ответного удара», — резюмировал он.

Ранее, 2 июня, президент Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В документе подчеркивается, что Россия «рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания», его применение расценивает как «крайнюю вынужденную меру» и «предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные».

Согласно Основам госполитики главными опасностями для России называются:

1) наличие у стран ядерного и других видов оружия массового поражения;

2) неконтролируемое распространение ядерного оружия;

3) размещение ядерного оружия на территории неядерных государств;

4) развертывание в других странах наступательных вооружений;

5) размещение средств ПРО и ударных систем в космосе;

6) наращивание сил общего назначения у границ России.