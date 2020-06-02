Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минобороны похвасталось недостроенным госпиталем 

Lenta.ru 50 минут назад
Минобороны похвасталось недостроенным госпиталем
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Госпиталь в Улан-Удэ (Бурятия) для зараженных коронавирусом, который ранее презентовали Владимиру Путину как готовый к приему больных, оказался недостроенным. Об этом сообщает «Тайга.инфо» со ссылкой на газету «Номер один».
Медицинский центр в микрорайоне Сосновый Бор возводило Министерство обороны. В ведомстве похвастались президенту, что строительство завершено в рекордно короткие сроки — всего за 49 дней. Однако во время съемок Первого канала больницу снимали лишь снаружи, поэтому здание действительно выглядело полностью готовым.
Депутат Народного Хурала (законодательного органа) Бурятии Баир Цыренов выяснил, что на самом деле медцентр до сих пор не сдан в эксплуатацию. Теперь он намерен разобраться в ситуации и потребовать опровержение от СМИ, написавших про готовую больницу.
«15 мая Путин принимал военные госпитали по всей стране, в том числе в Улан-Удэ. Через две недели, 30 мая, мы решили посмотреть на этот объект вживую. По факту госпиталь оказался абсолютно не достроенным», — заявил Цыренов.
Изначально больницу в Улан-Удэ планировали построить до 30 апрел, но сроки сорвались, и их сдвинули до 15 мая. Медцентр в Сосновом Бору рассчитан на 60 коек для пациентов в изолированных боксах. Во время строительства объекта на площадке зафиксировали вспышку коронавируса.
Видео дня. Билан, Басков и Тодоренко получат деньги от государства
Последние новости
Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия Армия Хафтара потерпела новое поражение в Ливии Армия Хафтара потерпела новое поражение в Ливии Трампа сравнили с фашистом за угрозу развернуть тяжеловооруженную армию Трампа сравнили с фашистом за угрозу развернуть тяжеловооруженную армию
Комментарии 1
Армия , Баир Цыренов , Владимир Путин , Министерство обороны , Республика Бурятия , Сосновый Бор , Улан-Удэ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Появились олигархи, которые готовы платить за любовников»
«Появились олигархи, которые готовы платить за любовников»
Поклонская предупредила о катастрофе в Крыму
Поклонская предупредила о катастрофе в Крыму
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Любовь: Богомолов опубликовал «горячее» фото Собчак с полностью открытой спиной
Любовь: Богомолов опубликовал «горячее» фото Собчак с полностью открытой спиной
«Возвращают Крым и выплатят Украине репатриацию»
«Возвращают Крым и выплатят Украине репатриацию»
Видео
Полицейские встали на колени перед протестующими и попали на видео
01:00
Полицейские встали на колени перед протестующими и попали на видео
Опубликовано видео смертельной аварии под Тверью
00:21
Опубликовано видео смертельной аварии под Тверью
Медведь «станцевал» у дерева и попал на видео
00:21
Медведь «станцевал» у дерева и попал на видео
Протестующие в США обстреляли полицейских и попали на видео
01:00
Протестующие в США обстреляли полицейских и попали на видео
Танец двух дельфинов попал на видео
01:00
Танец двух дельфинов попал на видео
Подтопленные дачные участки в Подмосковье попали на видео
01:41
Подтопленные дачные участки в Подмосковье попали на видео
Новости Москвы Происшествия
Опубликовано видео забившего фонтана в Петербурге
00:19
Опубликовано видео забившего фонтана в Петербурге
Происшествия
Названы лучшие российские вооружения
00:38
Названы лучшие российские вооружения
Армия Ближний Восток
Американцы назвали Трампа расистом
01:55
Американцы назвали Трампа расистом
В мире Конфликты
«Имидж рушится на глазах»: Польша не хочет иметь дело с США
01:00
«Имидж рушится на глазах»: Польша не хочет иметь дело с США
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение