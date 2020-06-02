Названы лучшие российские вооружения

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Эксперт назвал виды российских вооружений, которые в мире «всегда в большой цене» 

Аргументы Недели 51 минуту назад
Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин назвал виды российских вооружений, пользующихся в мире наибольшим спросом. Директор Федеральной службы России по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев ране во вторник, 2 июня, заявил, что Турция заказала у российской стороны оружие на 1 миллиард долларов.
Рожин в эфире радио Sputnik отметил, что Турция — один из примеров успешного продвижения российских вооружений на новые для России рынки.
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Как отметил эксперт, сейчас большим спросом в мире пользуются российские системы ПВО, в том числе комплекс С-400. По словам Рожина, С-400 комплекс закупила Турция, страна-член НАТО, к нему проявляют интерес арабские страны Персидского залива, то есть те страны, которые традиционно находились на рынке вооружений во влиянии США. Спросом пользуются танки Т-90 в экспортной модификации, БМПТ "Терминатор", различные системы залпового огня, тяжелые огнеметные системы.
Также пользуется спросом "российское стрелковое оружие", "есть интерес к российским системам РЭБ", поскольку Россия сейчас является одним из мировых лидеров в производстве этих систем.
Ранее сумма контрактов РФ на турецком направлении официально не оглашалась.
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Комментарии 2
Армия , Ближний Восток , Видео , Войска , Оружие , Дмитрий Шугаев , Борис Рожин , НАТО , ИА Sputnik , Турция
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