Названы лучшие российские вооружения

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Рожин в эфире радио Sputnik отметил, что Турция — один из примеров успешного продвижения российских вооружений на новые для России рынки.

Как отметил эксперт, сейчас большим спросом в мире пользуются российские системы ПВО, в том числе комплекс С-400. По словам Рожина, С-400 комплекс закупила Турция, страна-член НАТО , к нему проявляют интерес арабские страны Персидского залива, то есть те страны, которые традиционно находились на рынке вооружений во влиянии США. Спросом пользуются танки Т-90 в экспортной модификации, БМПТ "Терминатор", различные системы залпового огня, тяжелые огнеметные системы.

Также пользуется спросом "российское стрелковое оружие", "есть интерес к российским системам РЭБ", поскольку Россия сейчас является одним из мировых лидеров в производстве этих систем.

Ранее сумма контрактов РФ на турецком направлении официально не оглашалась.