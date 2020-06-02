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Армия Хафтара потерпела новое поражение в Ливии 

Lenta.ru 1 час назад
Армия Хафтара потерпела новое поражение в Ливии
Фото: Reuters
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии в рамках операции «Гнев вулкана» зачистила от членов незаконных вооруженных формирований Халифы Хафтара ряд стратегических точек в районе военной базы «Йермук». О новом поражении армии сообщает турецкое агентство «Анадолу»в своем Telegram-канале.
Правительственные войска закрепились в районе Ремле близ международного аэропорта Триполи. По словам представителя штаба операции «Гнев вулкана» Мустафы аль-Меджи, авиация наносит удары по объектам сил Хафтара у городов Эсабия и Гарьян.
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Ранее сообщалось, что ПНС и Ливийская национальная армия (ЛНА) согласились возобновить переговоры. Предполагается, что они пройдут в формате «5+5». Стороны также договорились о прекращении огня. ООН приветствовала такое решение и понадеялась на заключение мирного договора.
Днем ранее армия Хафтара заявила о восстановлении контроля над городом аль-Асабиа, расположенном в 100 километрах от Триполи. Отмечалось, что это произошло после серии авиационных налетов и атак по такфиристским формированиям (запрещены в РФ) в городе аль-Джебель аль-Гарби. Начиная с 21 мая город контролировался ПНС.
Обстановка в Ливии обострилась после того, как в апреле ЛНА заявила о принятии на себя власти в стране. В настоящее время армия фельдмаршала Халифы Хафтара борется с силами ПНС, на стороне которых выступает Турция, снабжая ПНС техникой, боеприпасами и поддержкой с воздуха. Подконтрольные ЛНА войска поддерживают Египет и Саудовская Аравия, ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России.
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Комментарии
Армия , ООН , ИА Anadolu , Ливия
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