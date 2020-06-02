ВС получили партию модернизированных САУ «Мста-С»

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Речь идёт о капитальном ремонте и модернизации уже имеющихся в Вооруженных силах 152-мм самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С», которые осуществляет АО «Уралтрансмаш»

Прошедшие капитальный ремонт самоходные установки прошли также и модернизацию, в ходе которой получили новую автоматизированную систему управления наведением и огнем (АСУНО).