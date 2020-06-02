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Вооруженные силы получили партию модернизированных САУ «Мста-С» 

ИА Regnum и ещё 1 17 минут назад
ВС получили партию модернизированных САУ «Мста-С»
Фото: РИА Новости
Концерн «Уралвагонзавод» передал Минобороны РФ первую партию модернизированных самоходных артиллерийских установок «Мста-С», сообщает 2 июня пресс-служба госкорпорации Ростех.
Речь идёт о капитальном ремонте и модернизации уже имеющихся в Вооруженных силах 152-мм самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С», которые осуществляет АО «Уралтрансмаш».
Прошедшие капитальный ремонт самоходные установки прошли также и модернизацию, в ходе которой получили новую автоматизированную систему управления наведением и огнем (АСУНО).
«За счет её использования время развертывания орудия на огневой позиции сокращается в 1,5−2 раза, что существенно повышает живучесть боевой машины», — цитирует пресс-служба слова гендиректора АО «Уралтрансмаш» Дмитрия Семизорова.
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Армия , Оружие , Дмитрий Семизоров , Министерство обороны , Уралвагонзавод , Ростех , Уралтрансмаш
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