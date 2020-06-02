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Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия 

Lenta.ru и ещё 14 54 минуты назад
Путин утвердил условие использования РФ ядерного оружия
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания, в том числе в документе прописаны условия применения ядерного оружия. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Применение ядерного оружия признается крайней мерой, оно рассматривается исключительно как средство сдерживания, говорится в документе. Решение о его использовании принимает президент.
В частности, условием для задействования ядерного оружия может служить получение российскими военными достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих РФ.
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Армия , Политика , Владимир Путин
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