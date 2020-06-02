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Сирийские военные и мирные жители преградили путь военной колонне США 

Деловая газета «Взгляд» 25 минут назад
В Сирии мирные жители закидали камнями войска США
Фото: Reuters
Военнослужащие сирийской армии и жители селения Дардара преградили путь американское военной колонне, которая двигалась в Абу-Расин на севере провинции Хасеке.
Утверждается, что сирийцы перегородили проезд по шоссе и стали бросать в бронемашины камни. Военные были вынуждены развернуть колонну и вернуться на базу, передает ТАСС со ссылкой на агентство САНА.
В мае сообщалось, что бойцы сирийской армии заблокировали проезд для колонны армии США в районе города Тель-Тамр провинции Эль-Хасаке. Американские военные были вынуждены прервать маршрут следования.
Позже сообщалось США направили на северо-восток Сирии дополнительную военную технику.
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Армия , ИТАР-ТАСС , США
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