Су-34 ударил бетонобойной бомбой 

Применение сверхзвуковым истребителем-бомбардировщиком Су-34 бетонобойной авиационной бомбы БетАБ-250 попало на видео. Соответствующий ролик в Twitter опубликовал пользователь SwankyStas.

Кадры учений/исптыний: применение бомбардировщиком Су-34 бетонобойной бомбы БетАБ-250. pic.twitter.com/0wCFofqDGc— SwankyStas (@StasSwanky) June 2, 2020

На видео заметно, как изделие выпускается самолетом и свободно падает на парашюте, после чего запускается реактивный ускоритель, и бомба направляется к цели.