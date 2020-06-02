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Испытания украинской крылатой ракеты «Нептун» попали на видео 

Алевтина Жаркова 50 минут назад
Украинские военные провели испытание крылатой противокорабельной ракеты «Нептун». Пуск ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ состоялся на одесском полигоне, цели располагались в акватории Черного моря — на расстоянии 110 и 85 километров от места запуска. По словам главы конструкторского бюро «Луч», которое входит в состав концерна «Укроборонпром» Олега Коростелева, две ракеты «Нептун» с интервалом в 2 секунды успешно поразили мишени в акватории Черного моря.
ПРК «Нептун» является дозвуковой маловысотной противокорабельной ракетой, разработанной КБ «Луч» на основе советской ракеты X-35. Она отличается от своего прототипа большим размером и большей дальностью полета.
Армия , Видео , Укроборонпром
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