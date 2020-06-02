Вакцину от коронавируса испытают на военных 

Военнослужащие примут участие в испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказали в Министерстве обороны России.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и 27-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России совместно разрабатывают вакцину от коронавирусной инфекции. Ее клинические исследования предполагалось завершить до конца июля.
Сегодня в военном ведомстве сообщили об отборе 50 военнослужащих, на которых будут проверены безопасность и эффективность вакцины. Все они изъявили желание поучаствовать в испытаниях добровольно, пять из них — женщины. Все добровольцы прошли предварительное медицинское обследование и тестирование, а вскоре пройдут предварительное углубленное обследование и подготовку к проведению эксперимента.
В середине апреля генеральный директор научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Ринат Максютов заявил, что клинические исследования вакцин от коронавирусной инфекции планируется начать 29 июня.