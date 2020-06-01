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Помпео заявил о плане США по препятствованию покупке оружия у РФ и КНР Ираном 

Газета.Ru 1 час назад
США решили «заблокировать» оружие России
Фото: Reuters
Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что США имеют план по препятствованию покупкам Ираном оружия у России и Китая после окончания эмбарго. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он напомнил, что оружейное эмбарго истекает в ноябре 2020 года.
«У нас есть план, который, как мы считаем, успешно это предотвратит», — добавил Помпео.
Госсекретарь не уточнил, в чем именно состоит план, а также выразил надежду на то, что эмбарго продолжит действовать. Он выразил надежду, что страны-члены СВДП признают угрозой истечение срока эмбарго и применят к его продолжению свои силы.
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Армия , Иран , Китай , США
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