На видео в сети показали уничтожение здания противотанковым оружием российской разработки. Речь о ПТРК «Корнет».

В подписи к видео сказано, что Ливийская национальная армия уничтожила позицию бойцов Переходного национального совета (ПНС) с помощью противотанкового ракетного комплекса «Корнет». Этот ролик опубликовали сами бойцы Ливийской национальной армии. Операция происходила ночью. На ролике можно увидеть, как здание превращается в груду обломков. «Российская газета» предположила, что там хранились боеприпасы, что усугубило ситуацию.