«Так на нас нападет Россия»

Автор польского издания Sieci Марек Будзиш рассказал о сценариях войны России Польшей . По его словам, сценарии были составлены на основе докладов американских военных и экспертов, наблюдавших за деятельностью РФ и проанализировавших ее учения, заявления российских политиков и «стратегические документы».

По одному из сценариев, война может начаться в случае вспышки американо-китайского конфликта, пока силы американских союзников Польши будут задействованы в Юго-Восточной Азии. Будзиш отметил, что возможен и обратный сценарий: сначала война с Россией, а потом с Китаем.

По словам автора, если вспыхнет конфликт, в него могут оказаться втянутыми не входящие в НАТО Швеция, Финляндия и Украина. Он отметил, что позиция Стокгольма будет важна, так как он контролирует стратегически важный балтийский остров Готланд, а Финляндия может закрыть выход из Финского залива.

Американские специалисты обратили внимание, что в последние годы в России не раз отрабатывали стремительную переброску танковых войск, поэтому темп наступления может быть настолько высоким, что за 72 часа российские танки окажутся под Ригой и Таллином.

Профессор Ричард Хукер-младший из Оборонного колледжа НАТО назвал защиту стран Балтии задачей Польши и США. Будзиш подчеркнул, что заблокировать российские войска удалось бы только вместе с американцами.

Автор материала заявил, что, вступив в войну с Россией, Польша столкнулась бы с танковым ударом на юге от Белостока и атакой подразделений Балтийского флота с калининградского направления.

По его версии, Россия выбрала бы этот маневр, чтобы свести свои силы в окрестностях Модлина и начать обстрел Варшавы. Все это может произойти за пару недель, считает автор, НАТО за это время не успеет принять решение.

Как писал «Рамблер», ранее китайское издание «Феникс» заявило, что Польша может заплатить за поддержку США потерей безопасности и оказаться в «обстановке ужаса и страха» из-за ядерного противостояния Вашингтона и Москвы.

Автор материала отметил, что Польша, желая получить поддержку США, направила свою дипломатическую и военную стратегии против России. Американские и польские военные проводят учения неподалеку от России.

Также Польша готова принять ядерное оружие, которое США вывезут из Германии.