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В Латвии прошли военные учения 

ИА Regnum 54 минуты назад
В Латвии прошли военные учения
Фото: © Flickr / NATO
В Риге, Саласпилсе, Кекаве, Олайне и Даугмале в минувшие выходные (30 и 31 мая) прошли учения первой рижской бригады Zemessardze по отработке действий военнослужащих в условиях пригорода. Об этом 1 июня пишет официальный портал минобороны Латвии Sargs.lv.
В сообщении говорится, что в ходе этих учений военнослужащие не пользовались оружием. Гражданских лиц призвали к пониманию ситуации и важности цели учений.
Отмечается, что 30 июня в карьере Upīškalns (Кулдигский район) пройдут боевые стрельбы, организованные четвертой курземской бригадой Zemessardze и штабом Национальной гвардии.
В них примут участие военнослужащие из штабов Zemessardze и всех батальонов гвардии.
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Армия , Войска , Министерство обороны , Латвия , Рига , Саласпилс
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