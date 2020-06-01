Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Петербурге обеззаразили «Аврору» 

ИА Regnum 1 час назад
В Петербурге обеззаразили «Аврору»
Фото: ИА Regnum
Военнослужащие Западного военного округа провели дезинфекцию крейсера «Аврора», находящегося на вечной стоянке у Петроградской набережной Санкт-Петербурга.
Спецобработка «Авроры» проведена по распоряжению командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ЗВО.
Обработке дезинфицирующими жидкостями подвергли все места пребывания туристов и посетителей корабля, в том числе трап, верхнюю палубу, музейные помещения, образцы исторического вооружения и пояснительные таблички.
Также раствором, убивающим возбудителей всех инфекций, обработали внутренние помещения корабля, на котором несёт службу экипаж: кают-компанию, учебные классы, пост живучести, помещения дизель-генераторов, трюма и другие объекты.
«Общая площадь обработанной поверхности превысила 6 тыс. кв. метров», — отметили в ЗВО.
Обеззараживание проводили раствором дветретиосновной соли гипохлорита кальция, состав которого не повредит сохранности исторического корабля и его элементов.
Напомним, 24 мая 2020 года исполнилось 120 лет со дня спуска на воду крейсера «Аврора», сыгравшего большую роль в истории России. Торжества по этому поводу проведут позднее, а пока музей на крейсере закрыт в связи с карантинными мерами.
Видео дня. На Украине создали игру с победившим в войне Гитлером
ИА Regnum: последние новости
Бомбардировщики США нарастили частоту полетов вдоль российской границы Бомбардировщики США нарастили частоту полетов вдоль российской границы Минобороны РФ закажет для ВКС 76 истребителей-бомбардировщиков Су-34 Минобороны РФ закажет для ВКС 76 истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВСУ перебросили на юг ДНР 50 единиц техники — разведка НМ ДНР ВСУ перебросили на юг ДНР 50 единиц техники — разведка НМ ДНР
Комментарии
Армия , Александр Журавлев , ИА REGNUM , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-министр МВД раскрыл причину беспорядков в США
Экс-министр МВД раскрыл причину беспорядков в США
Лепс дал совет «бедствующим» артистам
Лепс дал совет «бедствующим» артистам
В РФ ответили на обвинения Forbes по поводу «Мистралей»
В РФ ответили на обвинения Forbes по поводу «Мистралей»
В России ответили на приглашение Трампа приехать на G7
В России ответили на приглашение Трампа приехать на G7
На МКС пролилась кровь
На МКС пролилась кровь
Видео
Посетитель зоопарка спас оленя от питона и попал на видео
00:24
Посетитель зоопарка спас оленя от питона и попал на видео
Последствия смерча в российском регионе попали на видео
01:53
Последствия смерча в российском регионе попали на видео
Кровная месть привела к расстрелу и попала на видео
00:54
Кровная месть привела к расстрелу и попала на видео
Лось забрел в район Люблино и попал на видео
00:25
Лось забрел в район Люблино и попал на видео
Охранник московского магазина наказал грабителей и попал на видео
00:23
Охранник московского магазина наказал грабителей и попал на видео
Опубликовано видео прорыва ПВО «противника» Ту-95МС
00:50
Опубликовано видео прорыва ПВО «противника» Ту-95МС
Армия Войска
Электрические разряды на лобовом стекле Boeing попали на видео
00:26
Электрические разряды на лобовом стекле Boeing попали на видео
Наука и техника В мире
Плывущие на надувном матрасе москвичи попали на видео
00:30
Плывущие на надувном матрасе москвичи попали на видео
Новости Москвы Общество
Опубликовано видео пожаров в столице США
00:24
Опубликовано видео пожаров в столице США
Происшествия В мире
Опубликовано видео перехода экипажа Crew Dragon на МКС
00:22
Опубликовано видео перехода экипажа Crew Dragon на МКС
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение