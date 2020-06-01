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«НАТО отрабатывает задачи поражения объектов РФ» 

Алиса Селезнёва и ещё 5 21 минуту назад
«НАТО отрабатывает задачи поражения объектов РФ»
Фото: РИА Новости
Генштаб назвал «провокацией» учения НАТО в Баренцевом море
Начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что в ходе учений НАТО велась отработка поражения целей на территории России. Об этом сообщает ТАСС.
«Впервые с момента окончания холодной войны накануне празднования 75-летия Победы над фашисткой Германией в акватории Баренцева моря прошли учения отряда боевых кораблей объединенных военно-морских сил НАТО. В ходе учений отрабатывались задачи поражения объектов на территории Российской Федерации и перехвата российских баллистических ракет», — заявил он.
Рудской подчеркнул, что подобные действия расцениваются Генштабом как провокационные, «несмотря на то, что американская сторона в минимальные сроки уведомила о заходах кораблей в Баренцево море».
Он также отметил, что подобные действия указывают на активизацию деятельности НАТО в Арктике.
«Рамблер» писал, что ранее военные эксперты пришли к выводу, что дальнейшее наращивание сил НАТО в Арктике может с большой долей вероятности привести к столкновению с интересами России. Во избежание возникновения открытого конфликта аналитики рекомендовали сторонам сесть за стол переговоров.
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Комментарии
Армия , В мире , Сергей Рудской , Генштаб , НАТО
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