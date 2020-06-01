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В РФ заявили о готовности сбивать бомбардировщики США 

Вероника Полынина и ещё 16 6 минут назад
Россия внимательно отслеживает все полеты американских стратегических бомбардировщиков и готова в случае необходимости применять средства ПВО. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Сергей Рудской, передает «Лента.ру».
По словам Рудского, 29 мая при приближении самолетов США В-1В ВВС к российским границам расчеты ПВО были готовы к немедленному применению.
Рудской отметил, что в апреле 2020 года был зафиксирован один полет стратегических бомбардировщиков у границ РФ, а в мае — уже пять. В один из них американские самолеты приблизились к границам Калининградской области на 10 км.
Как сообщал «Рамблер», 29 мая российские истребители Су-27 и Су-30 были подняты для сопровождения стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США над нейтральными водами Черного моря.
Армия , Видео , Прибалтика , Сергей Рудской , Генштаб , Lenta.ru , США
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