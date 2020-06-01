В РФ заявили о готовности сбивать бомбардировщики США 

По словам Рудского, 29 мая при приближении самолетов США В-1В ВВС к российским границам расчеты ПВО были готовы к немедленному применению.

Рудской отметил, что в апреле 2020 года был зафиксирован один полет стратегических бомбардировщиков у границ РФ, а в мае — уже пять. В один из них американские самолеты приблизились к границам Калининградской области на 10 км.

Как сообщал «Рамблер», 29 мая российские истребители Су-27 и Су-30 были подняты для сопровождения стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США над нейтральными водами Черного моря.